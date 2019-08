Tirage au sort des Jeux mondiaux de plage

Le tirage au sort des premiers Jeux mondiaux de plage de l’Association des comités nationaux olympiques (ACNO), qui a eu lieu mardi à Doha, a placé la sélection marocaine de beach-soccer (messieurs) dans la poule A, aux côtés du Brésil, de la Suisse et des Emirats arabes unis.

Prévue du 12 au 16 octobre prochain dans la capitale qatarie, la compétition de beach-soccer connaîtra la participation de 16 sélections, réparties en quatre groupes.

Ainsi, la poule B est composée de l’Italie, de l’Espagne, du Mexique et des Iles Salomon, tandis que le groupe C comprend l’Iran, le Paraguay, le Sénégal et l’Ukraine. Le groupe D est formé, quant à lui, de la Russie, du Japon, de l’Uruguay et du Salvador. La cérémonie du tirage au sort de ces jeux a été marquée par la présence du secrétaire général du Comité national olympique qatari, Jassem Ben-rached Al-Bouaynine, de la secrétaire générale de l’ACNO, Gunilla Lindberg, des représentants de la FIFA, de la Fédération internationale de handball et des sélections participantes.

L’épreuve de beach-soccer se tiendra sur la plage du village culturel Katara, tandis que celle du handball se disputera au complexe sportif Al Gharrafa. Les Jeux mondiaux de plage réuniront pas moins de 1230 sportifs issus de 100 pays et qui seront engagés dans 14 disciplines.