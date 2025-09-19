Test bahreïni pour le Onze national

La sélection marocaine A disputera, le 9 octobre prochain, un match amical face à son homologue bahreïnie, a annoncé, jeudi, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



La rencontre aura lieu au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat à 20h00, précise la Fédération dans un communiqué publié sur son site officiel.



Ce match s’inscrit dans le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas des prochaines échéances continentales et internationales, ajoute la même source.



