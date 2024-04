Tenue de la 1ère édition de la "Journée de la sécurité" au chantier du port Dakhla Atlantique

La première édition de la "Journée de la sécurité 2024", a été organisée, vendredi au chantier du port Dakhla Atlantique, en commémoration de la Journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail.



Initié par la Direction d’aménagement du port Dakhla Atlantique, relevant du ministère de l’Équipement et de l’eau, cet événement s’inscrit dans le cadre des efforts visant à mettre la lumière sur les mesures susceptibles de renforcer les systèmes de la sécurité et de la santé du travail et à améliorer la gestion des risques professionnels au niveau du port Dakhla Atlantique.



Cette manifestation tenue sous le thème "La sécurité dans les chantiers de travaux public", a également pour objectif de garantir un environnement de travail sûr et sain au cours des différentes phases de réalisation de cette plateforme portuaire.



S'exprimant à cette occasion, la directrice de la Direction d’aménagement du port Dakhla Atlantique, Nisrine Iouzzi, a indiqué que l'organisation de la "Journée de la sécurité", vise à sensibiliser à l'importance de la gestion de la santé et de la sécurité au travail, en particulier dans les grands chantiers, tels que le port Dakhla Atlantique, soulignant la nécessité de l'échange d'expertises et d'expériences et de bonnes pratiques en la matière.



Consciente de l'importance de la question de la santé et de la sécurité au travail, a-t-elle enchaîné, la Direction a décidé, depuis le début de la mise en œuvre de ce chantier d'envergure, d'adopter un système de gestion moderne et efficace basé sur l'identification et l'évaluation des risques potentiels.



La Direction a aussi opté pour la mise en place des mesures préventives adéquates et l'amélioration de l'efficacité des équipes chargées de la santé et de la sécurité, a-t-elle poursuivi.



Mme Iouzzi a également mis l’accent sur l'efficacité du système de management de la sécurité et de la santé au travail adopté dans le chantier du port Dakhla Atlantique, précisant que ce chantier emploie plus de 1.600 personnes, dont des ingénieurs, des techniciens et des ouvriers qualifiés.



Dans ce sillage, elle a fait savoir que grâce aux efforts déployés par les équipes spécialisées de la sécurité, aucun accident mortel n'est survenu, précisant que seulement 19 accidents et 5 incidents ont été enregistrés, après plus de 4 millions et demi d'heures de travail.



A cette occasion, Mme Iouzzi a réitéré l'engagement des cadres et des organes en charge de la gestion du port, chacun de par sa position, à faire preuve d'une grande vigilance et de faire de la sécurité une priorité absolue, soulignant l'importance d'une communication efficace entre les acteurs et organismes opérationnels de la santé et de la sécurité au travail.



Au programme de cette journée, figurent des ateliers thématiques axés sur "La sécurité routière", "Les premiers secours", "Les travaux en hauteur" et "Les travaux maritimes", encadrés par une pléiade de cadres nationaux relevant de l'Agence nationale de sécurité routière (NARSA), de la Protection civile et des cadres des organismes œuvrant dans le port.



Cet évènement a été marqué par la participation des représentants de la région Dakhla-Oued Eddahab et des représentants des commandements régionaux de la Marine Royale, de la Gendarmerie Royale et de la Protection Civile, ainsi que des acteurs et organismes opérationnels de la santé et de la sécurité au travail.