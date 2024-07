Tenue à Rabat de l'AGO de la Fédération Royale marocaine de golf

La Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) a tenu, mardi à Rabat, son Assemblée générale ordinaire (AGO) au titre de l'année 2023.



A l'ouverture de cette assemblée, le 1er vice-président de la Fédération Royale marocaine de golf, Mustapha Zine, a donné lecture de l'allocution de SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération, dans laquelle Son Altesse Royale a rappelé l'importance accordée par la FRMG à la solidarité nationale durant les moments difficiles, notamment l'action de la FRMG, en tant qu'institution citoyenne, qui a contribué à l'effort national de soutien aux victimes du séisme dans la région d'El Haouz, indique un communiqué de la fédération.



Sur le plan sportif, poursuit la même source, Son Altesse Royale a salué les prestations des équipes nationales engagées lors des compétitions internationales, notant qu'en 2023, les golfeurs élites de la FRMG ont remarquablement représenté le Maroc au World Amateur Team Championship (WATC), où les sélections féminine et masculine ont réalisé leurs meilleures performances historiques dans cette compétition à l'issue de laquelle elles terminent toutes les deux dans le Top 25.



Au niveau régional, "le Maroc a conforté son leadership en s'adjugeant la victoire dans l'ensemble des catégories dans lesquelles nos jeunes représentants étaient engagés lors des 'Pan Arab Ladies and Juniors Championship'", ajoute le communiqué.



Le discours de SAR le Prince Moulay Rachid a également mis en lumière les efforts continus de la FRMG pour promouvoir le sport chez les jeunes, avec une augmentation significative du nombre des jeunes licenciés, qui a triplé en l'espace de deux années. Cette augmentation est le fruit de la stratégie de développement de la fédération axée sur une importante implication des clubs dans l'ouverture d'écoles de golf et l'implémentation du golf dans le sport scolaire en collaboration avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports.



Selon le communiqué, le nombre total des pratiquants licenciés a connu une hausse significative de 25% en 2023, ajoutant que grâce aux efforts de la FRMG et de l'écosystème golfique, le Maroc a relevé le défi du rajeunissement de la cohorte golfique nationale avec la part des jeunes qui passe de 18% en 2021 à 40% des licenciés en 2023.



Le document relève que SAR le Prince Moulay Rachid a également souligné l'importance de la formation des cadres sportifs et a insisté sur cette priorité fédérale dans un objectif de pérennisation des performances sportives, poursuivant que, dans ce sens, les formations en partenariat avec PGA of America, PGA France, la Fédération française de golf et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) ont été lancées et poursuivies en 2023 pour renforcer le capital humain et les compétences de l'écosystème golfique marocain.



Son Altesse Royale, ajoute le communiqué, a insisté sur les initiatives de développement durable, dans la mesure où la Fédération s'est engagée dans un partenariat avec le ministère de l'Intérieur visant l'accompagnement des clubs afin de connecter tous les parcours de golf aux stations d'épuration d'ici 2027. Cet engagement écoresponsable illustre "la volonté de SAR le Prince Moulay Rachid d'exhorter les clubs de golf à préserver les ressources naturelles pour une pratique durable du golf au Maroc".



D'après la même source, "SAR le Prince Moulay Rachid a insisté sur le rôle de l'écosystème golfique comme catalyseur du développement touristique de notre pays grâce, entre autres, à une visibilité importante de notre destination à l'international et aux retombées économiques et sociales qui en découlent".



Son Altesse Royale a également rappelé que "notre pays sera représenté pour la troisième édition consécutive lors de la compétition olympique de golf à Paris le mois prochain. Après Maha Haddioui, c'est au tour de Ines Laklalech de porter haut le drapeau de notre pays", conclut le communiqué.



Durant cette réunion annuelle, les membres de l'assemblée ont procédé à l'arrêté des comptes et à la discussion et à l'approbation, à l'unanimité, des rapports moral et financier de l'exercice 2023 ainsi qu’à la présentation des plans d'actions et des budgets y afférents.



Il a été également décidé de maintenir les droits d'adhésion annuelle relatifs aux licences pour chaque catégorie et les frais d'affiliation pour les associations, outre l'approbation de la désignation d'Adel Ababou membre administratif de la Fédération Royale marocaine de golf et président de la commission de la médecine sportive. En outre, Mohammed Laraki a été nommé directeur général de la FRMG.



A l'issue de cette AGO, lecture a été donnée au message de fidélité et de loyalisme adressé par SAR le Prince Moulay Rachid, président de la FRMG, à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.