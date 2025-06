Tenue à Paris de la 7e réunion du Groupe Migratoire Mixte Permanent maroco-français

Le Groupe Migratoire Mixte Permanent maroco-français (GMMP) a tenu, mercredi à Paris, sa septième réunion en format plénier, sous la coprésidence du Wali Directeur de la Migration et de la Surveillance des Frontières au ministère de l’Intérieur, Khalid Zerouali, et du Directeur de l’Immigration au ministère de l’Intérieur français, Frédéric Joram.



Cette rencontre s’inscrit dans le prolongement de la Déclaration sur le "Partenariat d’exception renforcé", signée le 28 octobre 2024 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, et le Président de la République française, SEM. Emmanuel Macron, qui a marqué l’ouverture d’un nouveau chapitre dans la longue histoire entre le Maroc et la France, indique un communiqué conjoint des ministères de l’Intérieur du Maroc et de la France.



Cette déclaration appelle notamment à la construction d’un agenda global sur les questions migratoires, incluant la facilitation des mobilités légales, la lutte contre l’immigration irrégulière, la coopération en matière de réadmission et de prévention des départs, ainsi que le renforcement de la coordination entre pays d’origine, de transit et de destination, dans le respect du principe de responsabilité partagée.



Les deux parties ont souligné l’importance de la rencontre tenue entre les ministres de l’Intérieur des deux pays, le 14 avril 2025 à Rabat, qui a constitué un jalon décisif dans le renforcement de la coopération bilatérale dans ce domaine, précise le communiqué, notant que cette réunion a permis de consolider les bases de l’action commune et notamment d’initier des chantiers importants d’optimisation des procédures administratives liées à la migration dans les deux pays, d’harmonisation des indicateurs pertinents et de mise en place d’une grille commune de lecture et d’analyse des données migratoires.



Cette convergence opérationnelle illustre une coopération migratoire exemplaire, appelée à constituer un modèle, au-delà du contexte bilatéral, souligne la même source.



Dans ce cadre, la mission conjointe franco-marocaine, lancée par les Ministres en avril dernier pour proposer des améliorations opérationnelles en matière d’identification et de délivrance des Laissez-Passer Consulaires (LPC), s’est déplacée en France et au Maroc au cours des mois de mai et de juin 2025 et a présenté ses conclusions et recommandations lors du GMMP.



Les deux parties se sont félicitées des avancées réalisées par cette mission, qui a permis d’identifier plusieurs axes d’amélioration susceptibles d’insuffler une dynamique renouvelée à l’ensemble du processus.



S’agissant de la gestion des mobilités légales, les deux parties ont souligné la convergence de leurs efforts pour renforcer les mécanismes de migration circulaire et de mobilité humaine dans un cadre maîtrisé. A cet égard, elles ont convenu de renforcer la structuration des dispositifs permettant d’assurer la mobilité des travailleurs saisonniers et le respect de leurs droits.



Les coprésidents ont également salué la vitalité des communautés marocaine en France et française au Maroc, véritables vecteurs de rapprochement humain, qui consolident les liens multidimensionnels entre les deux pays.



Les parties ont réaffirmé leur engagement commun à faciliter le séjour de leurs ressortissants respectifs, notamment les étudiants et les chercheurs, résidant de part et d’autre de la Méditerranée, pont entre les deux pays pour le transfert de savoirs et de compétences et le rapprochement culturel entre leurs jeunesses.



Concernant la question des mineurs non accompagnés, la partie marocaine a rappelé les Hautes Instructions Royales en faveur du rapatriement de tous les mineurs marocains non accompagnés et dûment identifiés.



Les deux parties ont réitéré leur volonté de mettre en œuvre la Déclaration d’intention signée, en décembre 2020, entre les ministères de la Justice, qui a permis l’instauration d’un cadre de coopération protecteur, rigoureux et respectueux à la fois de l’intérêt supérieur de l’enfant, des conventions internationales et des législations nationales respectives.



Enfin, cette réunion a mis en lumière la grande convergence franco-marocaine face aux défis géostratégiques et sécuritaires du moment, notamment les formes multiples de criminalité organisée qui alimentent l’instabilité régionale, ainsi que la détermination du Maroc et de la France à y répondre conjointement.