Temps pluvieux en fin de semaine

De fortes pluies parfois orageuses et rafales de vent localement fortes avec chasse-poussières sont prévues, jusqu’ à dimanche, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).



Ainsi, de fortes pluies parfois orageuses oscillant entre 20 et 40 millimètres sont prévues, jusqu’à samedi à 09h, dans les provinces de Chefchaouen et Ouezzane, indique la DGM dans un bulletin d’alerte (niveau de vigilance orange).



Aussi, des cumuls variant entre 40 et 70 millimètres sont attendus, jusqu à samedi à 23h, dans les provinces de Ouarzazate, Tinghir, Al Haouz, Errachidia, Midelt, Taroudant et Azilal.

Le même phénomène (30-50 mm) concerne, entre samedi à 15h et dimanche à 06h, les provinces de Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Khouribga et El Kelaa des Sraghna.



Par ailleurs, des rafales de vent localement fortes avec chasse-poussières (75-90 km/h) sont attendues, jusqu’ à samedi à 18h, dans les provinces de Guercif, Oujda-Angad, Taourirt, Jerada, Figuig, Boulemane, Ouarzazate, Tinghir et Midelt.