Télécoms : Explosion des taux de pénétration du mobile et d’Internet en 2025

Le parc de la téléphonie mobile s’est accru de 1,5% au terme des neuf premiers mois de 2025, après une hausse de 5,1% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).



Bien qu’en décélération de croissance, le volume du parc de la téléphonie mobile a dépassé les 66,1 millions d’abonnés à fin septembre 2025, pour atteindre pour la première fois un taux de pénétration de 166%, après 161,2% un an plus tôt et 133,5% à fin septembre 2019, a-t-elle indiqué dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2025.



De son côté, le parc Internet s’est consolidé de 3,1% à fin septembre 2025, après un affermissement de 6,5% un an auparavant, portant son parc d’abonnés à 43,3 millions d’abonnés, au lieu de 42,1 millions d’abonnés il y a une année.



Quant au taux de pénétration de ce segment, il a atteint un niveau record au terme des neuf premiers mois de 2025, soit 117,9%, au lieu de 112,7% à fin septembre 2024 et 74,1% à fin septembre 2019.