Télécoms : Explosion des taux de pénétration du mobile et d’Internet en 2025

-
Boosté par la CAN 2025 : L’Aéroport Mohammed V franchit le cap des 11 millions de passagers
-
Dakhla, de plus en plus attractive pour les investisseurs étrangers
-
Le Maroc améliore davantage ses indicateurs dans la 2e édition du rapport "Business Ready" de la BM
-
Magazine tunisien : En deux décennies, le Maroc a bâti l’un des écosystèmes d'infrastructures les plus complets en Afrique
-
Secteur manufacturier : Une croissance de 2,2% au T3-2025 portée par plusieurs branches industrielles
Bien qu’en décélération de croissance, le volume du parc de la téléphonie mobile a dépassé les 66,1 millions d’abonnés à fin septembre 2025, pour atteindre pour la première fois un taux de pénétration de 166%, après 161,2% un an plus tôt et 133,5% à fin septembre 2019, a-t-elle indiqué dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2025.
De son côté, le parc Internet s’est consolidé de 3,1% à fin septembre 2025, après un affermissement de 6,5% un an auparavant, portant son parc d’abonnés à 43,3 millions d’abonnés, au lieu de 42,1 millions d’abonnés il y a une année.
Quant au taux de pénétration de ce segment, il a atteint un niveau record au terme des neuf premiers mois de 2025, soit 117,9%, au lieu de 112,7% à fin septembre 2024 et 74,1% à fin septembre 2019.