Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Télécoms : Explosion des taux de pénétration du mobile et d’Internet en 2025

Mercredi 31 Décembre 2025

Autres articles
Télécoms : Explosion des taux de pénétration du mobile et d’Internet en 2025
Le parc de la téléphonie mobile s’est accru de 1,5% au terme des neuf premiers mois de 2025, après une hausse de 5,1% un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Bien qu’en décélération de croissance, le volume du parc de la téléphonie mobile a dépassé les 66,1 millions d’abonnés à fin septembre 2025, pour atteindre pour la première fois un taux de pénétration de 166%, après 161,2% un an plus tôt et 133,5% à fin septembre 2019, a-t-elle indiqué dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2025.

De son côté, le parc Internet s’est consolidé de 3,1% à fin septembre 2025, après un affermissement de 6,5% un an auparavant, portant son parc d’abonnés à 43,3 millions d’abonnés, au lieu de 42,1 millions d’abonnés il y a une année.

Quant au taux de pénétration de ce segment, il a atteint un niveau record au terme des neuf premiers mois de 2025, soit 117,9%, au lieu de 112,7% à fin septembre 2024 et 74,1% à fin septembre 2019.

Libé

Lu 39 fois

Tags : 2025, Internet, mobile, taux de pénétration, Télécoms

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe