Dakhla : une rencontre scientifique met en lumière les implications de l'IA sur la société et la souveraineté

Des experts, chercheurs et universitaires marocains et étrangers se sont réunis, vendredi à Dakhla, dans le cadre d’une rencontre scientifique dédiée à l’intelligence artificielle (IA) et à ses implications sur la société et la souveraineté.



La première édition de la “Frugal AI Autumn School 2025” a été organisée à l’Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, en coopération avec la Wilaya de la région de Dakhla-Oued Eddahab, le Conseil de la région et l’Agence du Sud.



Lors de cet événement, tenu en partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique, ainsi qu’avec un ensemble d’universités, d’institutions et d’entreprises nationales et internationales, les participants se sont intéressés à de nouvelles approches de l’intelligence artificielle alliant efficacité technologique, inclusion sociale, souveraineté numérique, ancrage territorial et développement durable, avec l’ambition de bâtir un modèle africain pionnier, souverain, innovant et adapté aux réalités du continent, au service du développement durable de l’Afrique.



Dans une déclaration à la MAP, la présidente du programme Frugal AI for Sustainable Africa, Aawatif Hayar, a indiqué qu’une coalition nationale pour l’intelligence artificielle a vu le jour grâce aux efforts conjoints de plusieurs universités marocaines de premier plan, avec pour objectif de développer une IA fondée sur l’efficacité, l’inclusion sociale et la souveraineté numérique, permettant au Maroc de disposer d’outils technologiques avancés répondant à ses besoins de développement.



Elle a insisté sur l’importance d’une IA souveraine, rappelant que les données marocaines sont aujourd’hui stockées et traitées dans des clouds étrangers, alors que certains algorithmes mondiaux peuvent influer sur l’opinion publique et orienter les jeunes.



Mme Hayar a souligné que, malgré leur puissance, ces algorithmes ne répondent pas nécessairement aux problématiques locales, plaidant pour le développement d’algorithmes marocains capables de servir l’éducation, la santé, l’aménagement du territoire et de mobiliser les compétences nationales en mathématiques et en physique, tout en transformant la recherche scientifique en applications concrètes appuyant les politiques publiques et les grands programmes à portée développementale, en phase avec la Vision Royale pour un avenir numérique et innovant pour le Maroc et l’Afrique.



Pour sa part, le professeur à l'Université TELUQ au Canada, Hamadou Saliah-Hassane, a estimé que cette rencontre reflète la dynamique marocaine et africaine dans l’accompagnement des mutations majeures, notamment dans les domaines de l’IA et de l’enseignement.



De son côté, le directeur de l’ENCG de Dakhla, Aziz Sair, a affirmé que l’organisation de cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération académique et scientifique entre universités marocaines et étrangères, tout en consolidant la place de Dakhla en tant que hub stratégique aux niveaux régional et international.



Cette rencontre, organisée dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de la Marche Verte et du 70e anniversaire de l’Indépendance et dans le sillage de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations unies consacrant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud, ambitionne également de faire de Dakhla un centre d’échanges fondé sur l’intelligence artificielle.



La rencontre a aussi permis de mettre en avant la contribution de l’IA à un enseignement plus inclusif et équitable et à l’accompagnement des individus et des communautés face aux transformations profondes que connaît le monde, particulièrement en Afrique, où les besoins appellent des solutions rapides, innovantes et adaptées.



Ce rendez-vous scientifique, marqué par des conférences, des ateliers pratiques et des sessions de présentation de travaux de recherche, a été l’occasion d’appeler au renforcement de la coopération entre chercheurs marocains et africains en vue de bâtir un modèle africain de référence en matière d’intelligence artificielle.