Taza à l’heure du Festival international “L’Hayti : Mémoire et Arts Vivants”

Cette association engagée depuis sa création dans la valorisation du patrimoine historique, culturel et humain de la région, œuvre pour faire rayonner Taza et préserver la richesse de ses traditions. C’est dans cette dynamique qu’elle initie le Festival international“L’Hayti : Mémoire et Arts Vivants”, un événement majeur dédié au chant L’Hayti, véritable expression identitaire des tribus de Taza, et inscrit dans une démarche de sauvegarde du patrimoine immatériel marocain.
Le festival ambitionne de rassembler artistes, chercheurs, créateurs et amoureux de culture autour d’un espace d’échange, de dialogue et de transmission, tout en mettant à l’honneur des pratiques artistiques menacées de disparition et en invitant chaque année un pays partenaire pour célébrer la diversité des cultures du monde.
Ville historique et carrefour naturel du Maroc, Taza possède un patrimoine exceptionnel. Le festival ambitionne de transformer cette richesse en levier de développement local, en créant une dynamique culturelle durable, fédératrice et porteuse d’opportunités.
L’objectif principal de ce Festival est de préserver un art immatériel unique, soutenir les troupes et maîtres de L’Hayti, encourager la participation de la jeunesse et faire de Taza un pôle culturel national.
Concerts, spectacles de L’Hayti, Tbourida, expositions, tables rondes et animations rythmeront ces trois jours. D’éminentes plumes viendront revisiter l’histoire et la mémoire de Taza, un vernissage de peinture très attendu accueillera les collectionneurs et un défilé de haute couture traditionnelle présentera les talents de la région. Le festival abritera avec bonheur des artistes et des troupes venues de l’ensemble de toute la région, ainsi que de Laâyoune et du Sénégal, afin de célébrer la richesse culturelle du pays et encourager les échanges entre les régions.
Bouillon de culture
Le Festival du cinéma arabo-africain de Fès, se tiendra du 24 au 26 novembre, sous le thème "Avec l’image, nous racontons, avec le film, nous nous rencontrons".
Organisée par l’Association "Al Mahabba pour le développement social", sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et en partenariat avec la Commune de Fès et l’arrondissement Al Mariniyine, cette manifestation culturelle propose un programme riche et diversifié alliant activités artistiques et rencontres cinématographiques, avec la participation d’artistes issus de différentes générations et sensibilités créatives.
Le festival rendra hommage à plusieurs figures emblématiques du cinéma marocain, en l’occurrence Mohamed El Khyari, Hicham El Ouali, Hicham Bahloul, Abdelkabir Rgagna, Saïd Bey, Ezzelarab Kaghat, Amine Nassour, Abbas Abdelghani Iraqi et Taoufik Lamallam, en reconnaissance de leurs contributions au rayonnement du septième art national, indique un communiqué des organisateurs.
Au programme figurent également un atelier dédié à l’art de la photographie cinématographique, animé par le professeur Mohamed Saher, ainsi qu’un master class animé par l’artiste Hicham El Ouali, offrant aux passionnés du cinéma un espace d’apprentissage et d’échange autour des techniques de création et de mise en scène.
Selon les organisateurs, cet événement ambitionne de contribuer à la préservation et à la valorisation du lien entre création artistique et patrimoine civilisationnel marocain authentique, tout en renforçant son rayonnement auprès des générations actuelles et futures.