Taza à l’heure du Festival international “L’Hayti : Mémoire et Arts Vivants”

Le Festival de Taza, porté par l’Association du Grand Taza pour le Développement, est un événement culturel qui place la culture au cœur du développement de la ville.



Cette association engagée depuis sa création dans la valorisation du patrimoine historique, culturel et humain de la région, œuvre pour faire rayonner Taza et préserver la richesse de ses traditions. C’est dans cette dynamique qu’elle initie le Festival international“L’Hayti : Mémoire et Arts Vivants”, un événement majeur dédié au chant L’Hayti, véritable expression identitaire des tribus de Taza, et inscrit dans une démarche de sauvegarde du patrimoine immatériel marocain.



Le festival ambitionne de rassembler artistes, chercheurs, créateurs et amoureux de culture autour d’un espace d’échange, de dialogue et de transmission, tout en mettant à l’honneur des pratiques artistiques menacées de disparition et en invitant chaque année un pays partenaire pour célébrer la diversité des cultures du monde.



Ville historique et carrefour naturel du Maroc, Taza possède un patrimoine exceptionnel. Le festival ambitionne de transformer cette richesse en levier de développement local, en créant une dynamique culturelle durable, fédératrice et porteuse d’opportunités.



L’objectif principal de ce Festival est de préserver un art immatériel unique, soutenir les troupes et maîtres de L’Hayti, encourager la participation de la jeunesse et faire de Taza un pôle culturel national.



Concerts, spectacles de L’Hayti, Tbourida, expositions, tables rondes et animations rythmeront ces trois jours. D’éminentes plumes viendront revisiter l’histoire et la mémoire de Taza, un vernissage de peinture très attendu accueillera les collectionneurs et un défilé de haute couture traditionnelle présentera les talents de la région. Le festival abritera avec bonheur des artistes et des troupes venues de l’ensemble de toute la région, ainsi que de Laâyoune et du Sénégal, afin de célébrer la richesse culturelle du pays et encourager les échanges entre les régions.