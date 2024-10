Taza: Une session de formation pour renforcer les compétences des acteurs de développement humain

Le Comité provincial pour le développement humain (CPDH) a organisé récemment à Taza une session de formation au profit acteurs du développement humain et des gestionnaires de maisons d'étudiants (Dar Talib) de la province.



Organisée sous le thème "La nouvelle génération des établissements de protection sociale: vers un apprentissage innovant et inclusif", en partenariat avec la Direction provinciale de l’Entraide nationale et la Fondation du complexe de protection sociale de Taza, cette formation de deux jours a bénéficié aux présidents d'associations, aux responsables financiers des foyers de protection sociale et aux éducateurs qui y travaillent.



Cette initiative, qui s'inscrit dans les orientations stratégiques de la troisième phase de l'Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), participe aux efforts d’impulsion du capital humain et de qualification des associations et du personnel d'encadrement des établissements de protection sociale de la province de Taza pour accompagner le programme de réhabilitation et d'équipement des Dar Talib de nouvelle génération.



Le chef de la division de l'action sociale à la province de Taza, Azzedine Ouakili, a souligné, dans une déclaration à la MAP, l'importance de cette formation en tant que levier essentiel dans la qualification des ressources humaines en leur fournissant une formation théorique et pratique à même de les aider à bien mener les tâches qui leur sont assignées.



M. Ouakili a ajouté que cette formation constitue une plateforme importante pour l'échange d'expériences et d'expertises et l'amélioration des compétences managériales et professionnelles des bénéficiaires, ce qui contribuera à donner une forte impulsion aux projets de l’INDH en tant que chantier royal créatif et innovant qui met l'accent sur l'élément humain et le place au centre des priorités.



Ce programme de formation, qui a été élaboré selon des critères adaptés aux besoins des groupes cibles, vient souligner l'importance de la formation et du renforcement des compétences, afin de parvenir à un développement durable et de motiver le personnel et les acteurs de la province de Taza, a-t-il soutenu.