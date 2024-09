Tanger Med Port Authority : Hausse du CA de 12% à fin juin

Tanger Med Port Authority (TMPA) a réalisé un chiffre d’affaires (CA) de 2,03 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2024, en hausse de 12% par rapport à la même période un an auparavant.



Cette évolution est expliquée par la croissance des trafics dans l’ensemble des terminaux, indique TMPA dans un communiqué.



L’excédent brut d’exploitation s’établit à 1,510 MMDH, en progression de 10% par rapport à juin 2023 expliqué par la croissance des activités opérationnelles dans l’ensemble des terminaux.



Pour sa part, le résultat net a enregistré une hausse de 4% à 838 millions de dirhams (MDH).



TMPA est la filiale de "Tanger Med Special Agency" en charge de la gestion du Port Tanger Med 1, du Port Passagers et Rouliers et du Port Tanger Med 2.