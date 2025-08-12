Augmenter la taille du texte
Ligne maritime Agadir- Dakar : Un projet qui stimulera les échanges bilatéraux et panafricains

Vendredi 15 Août 2025

Ligne maritime Agadir- Dakar : Un projet qui stimulera les échanges bilatéraux et panafricains
La ligne maritime commerciale prévue entre Agadir et Dakar est de nature à "dynamiser les échanges bilatéraux et stimuler les flux commerciaux sur l'ensemble du continent africain", souligne le quotidien sénégalais "Le Soleil".

Cette ligne maritime, objet du protocole d’accord signé le 11 décembre 2024 entre la société britannique Atlas Marine et la région de Souss-Massa, a pour objet d'offrir une alternative efficace et sécurisée au transport terrestre, tout en réduisant les délais et coûts d’acheminement des marchandises, relève la publication.

Pour l’acteur économique marocain Ayoub Allaoui, cité par le journal, cette initiative "arrive à point nommé". Elle contribuera, a-t-il ajouté, au renforcement des solides relations entre les peuples marocain et sénégalais, du partenariat économique entre les deux pays et du commerce intra- africain.

Le consultant sénégalais Elhadji Moussa Diagne estime, pour sa part, que cette ligne pourrait valoriser la production sénégalaise sur le marché marocain, plaidant pour un renforcement des relations économiques entre les deux pays.

Au-delà de la simple connexion maritime, ce projet s’inscrit dans une perspective plus large de coopération stratégique et panafricaine, conclut le journal sénégalais.

Libé

Lu 100 fois

Tags : échanges bilatéraux et panafricains, Ligne maritime Agadir- Dakar, projet

Actualité | Monde | Société | Régions | Economie | Culture | Sport

