Rabat : L’UIR et Cisco s’allient pour la création d'un centre d’excellence en IA et cybersécurité

Vendredi 15 Août 2025

Rabat : L’UIR et Cisco s’allient pour la création d'un centre d’excellence en IA et cybersécurité
Cisco et l’Université Internationale de Rabat (UIR) ont signé un protocole d’accord (MoU) visant la création d’un Cisco EDGE Incubation Centre au sein de l’université.

A travers cette collaboration, Cisco et l’UIR ont l'intention de se concentrer sur la cybersécurité et l’intelligence artificielle, avec pour ambition de positionner l’UIR comme centre stratégique de développement et d’innovation.

Cisco entend ainsi encourager la synergie entre l’université, le secteur privé et les institutions publiques, afin d’accélérer l’innovation, créer un impact durable dans la région et former la prochaine génération de leaders technologiques, notamment à travers des programmes tels que la Cisco Networking Academy.
Cette initiative s’inscrit dans la volonté de soutenir l’écosystème marocain de l’innovation, en pleine croissance, rapporte la MAP.

Le Centre EDGE (Experience, Design, Go-to-market, Earn) fait partie du programme mondial Country Digital Acceleration de Cisco, qui favorise la transformation numérique en connectant le monde académique, les startups, les acteurs industriels et les institutions publiques, afin d’accélérer l’adoption des nouvelles technologies.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Mme Francine Katsoudas, vice-présidente exécutive et Chief People, Policy & Purpose Officer de Cisco, Mme Meryem Medaghri Alaoui, directrice générale Cisco Maroc, et M. Noureddine Mouaddib, président de l’Université internationale de Rabat.

A cette occasion, Mme Katsoudas a souligné que cette initiative pose les bases d’une croissance numérique future à travers l’Afrique du Nord, notant qu'avec dix centres d’innovation Cisco sur le continent africain, "nous travaillons aux côtés des nations pour libérer le potentiel de l’IA et des technologies avancées".

"Notre collaboration s’inscrit dans la vision globale de Cisco visant à former trois millions de professionnels qualifiés à travers l’Afrique, afin de supporter un avenir numérique sécurisé et inclusif pour tous", a fait savoir la vice-présidente exécutive et Chief People, Policy & Purpose Officer de Cisco.
 

