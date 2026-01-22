Lancement de la caravane de l’inclusion financière des commerçants à Agadir

La caravane de l'inclusion financière des commerçants a été lancée, vendredi à Agadir, dans l'objectif de faciliter l’accès des commerçants aux services financiers et à accélérer leur transition vers des solutions de paiement digitalisées.



Cette initiative vise à sensibiliser les commerçants aux avantages d’une offre bancaire et de financement spécialement conçue pour eux, en leur offrant des solutions adaptées à leurs besoins et en facilitant leur intégration dans l’écosystème des paiements numériques.



Développée par Al Barid Bank, en concertation avec les représentants des commerçants, cette offre, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat signée en mai 2024 entre le ministère de l’Industrie et du Commerce, Al Barid Bank et VISA International, intègre une gamme complète de services comprenant une offre bancaire adaptée, une solution de crédit avantageuse, un dispositif d’acquisition de terminaux de paiement électronique (TPE), ainsi qu’une offre Barid Cash.



S'exprimant à cette occasion, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, a salué le rôle pionnier de la Chambre de commerce, d’industrie et de services (CCIS ) de la région de Souss-Massa considérant cette caravane comme un levier opérationnel pour la modernisation du secteur commercial et la généralisation de l’accès aux services financiers formels.

Al Barid Bank y a contribué activement à travers des offres techniques et des services de proximité déployés sur le terrain, a-t-il noté.



M. Mezzzour a souligné l’importance stratégique de cette rencontre pour accompagner la dynamique de développement de la région de Souss-Massa, à travers l’évaluation de l’état d’avancement des projets structurants portés par la CCIS Souss-Massa et le lancement de nouvelles initiatives visant à soutenir l’investissement, renforcer la compétitivité des entreprises et consolider le rôle de la Chambre en tant qu’acteur central au service du tissu économique régional.



Pour sa part, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Souss-Massa, Saïd Dor, a mis en avant l'importance de cette caravane dédiée à la promotion de l’inclusion financière des commerçants, en mettant à leur disposition des solutions adaptées aux évolutions du marché et aux nouvelles exigences du secteur.



D'autre part, il a passé en revue l’état d’avancement du Plan de développement de la Chambre, véritable feuille de route pour l’amélioration de la performance institutionnelle, articulée autour de trois axes structurants portant sur la modernisation de la gestion et de la gouvernance, le développement des services et de l’accompagnement ainsi que les infrastructures et la durabilité financière.



M. Dor a présenté également les projets structurants pilotés par la Chambre, en particulier le projet de la Zone d’activités économiques d’Aït Baha, pour lequel une étude de faisabilité a été réalisée. Ce projet vise à promouvoir la justice territoriale et à créer des opportunités d’emploi au niveau de la province.



A l’issue de cette rencontre qui s'est déroulée en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane, Said Amzazi, et du président du Conseil de la région de Souss-Massa, Karim Achengli, plusieurs conventions et mémorandums d’entente ont été signés afin d’impulser le développement économique régional.



Il s'agit d'un mémorandum d’entente relatif au projet de création d’une Zone d’activités économiques à Aït Baha, d’une convention de partenariat portant sur la gestion de la Zone industrielle intégrée d’Agadir, et d’un mémorandum d’entente concernant l’organisation du salon BAT EQUIP 2026, entre le Conseil régional et la Chambre.