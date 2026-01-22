Port de Tarfaya: Hausse de 43 % des débarquements de pêche en 2025

Les débarquements de la pêche côtière et artisanale au niveau du port de Tarfaya ont atteint 26.101 tonnes (T) à fin décembre 2025, en hausse de 43% par rapport à une année auparavant, selon l'Office national des pêches (ONP).



La valeur marchande de ces captures a également augmenté de 21% à environ 381,02 millions de dirhams (MDH), contre 314,86 MDH en 2024, a précisé l'ONP dans son dernier rapport sur les statistiques de la pêche côtière et artisanale au Maroc.



Par espèce, les quantités de poissons pélagiques débarquées dans ce port ont progressé de 50% en 2025 à 20.101 T, pour une valeur estimée à 115,09 MDH (+38%), contre plus de 83,7 MDH/13.435 T à fin décembre 2024.



Les débarquements des poissons blancs ont, quant à eux, baissé de 57% à 3.384 T, pour une valeur de plus de 70,44 MDH (+45%), contre plus de 48,73 MDH et 2.217 T en glissement annuel.



Concernant les débarquements des céphalopodes, ils ont reculé de 5% à 2.400 T pour des recettes d'environ 193,40 MDH (+7%), tandis que pour les crustacés, les débarquements ont augmenté de 28 % à 116 T, générant des revenus de 2,09 MDH (+3%).



Au niveau national, les débarquements des produits commercialisés de la pêche côtière et artisanale ont atteint 1.132.801 T au titre de l'année 2025, en baisse de 15% par rapport à 2024. En valeur, ces débarquements ont reculé de 4% à plus de 10,11 MMDH.