Suspension de Bernardo Silva

Le Portugais de Manchester City Bernardo Silva a été suspendu mercredi pour un match et sanctionné d'une amende de 50.000 livres sterling (environ 60.000 euros) par la Fédération anglaise après un tweet où il comparait son équipier Benjamin Mendy à un personnage noir d'une marque de biscuits.

En septembre, le milieu de terrain de 25 ans avait ainsi tweeté une image du défenseur français le comparant à la mascotte de la marque espagnole de biscuits Conguitos, un personnage caricatural et stéréotypé créé dans les années 60.

Silva avait rapidement retiré le tweet mais avait admis qu'il avait pu choquer certaines personnes en raison "des connotations historiques du personnage Conguitos".

"Le joueur n'avait pas l'intention d'être insultant ou raciste de quelque manière que ce soit. Il est clair que le tweet ne devait être qu'une blague entre amis proches. Cependant, il ne s'agissait pas d'une communication humoristique privée entre deux amis", explique la commission de la FA dans son rapport.

"Ce message était posté sur une plateforme de médias sociaux exposée aux 600. 000 fans d'un footballeur professionnel de haut niveau et respecté", ajoute la commission.

Silva, joueur clé des Skyblues cette saison, va donc manquer le choc face à Chelsea, 3e à un point de City, prévu le 23 novembre.