Suspense en haut et en bas du tableau du championnat

La 26e journée du championnat national de football Maroc Telecom Pro 1 se déroulera en cette fin de semaine et s’étalera jusqu’à jeudi prochain. Une journée déterminante aussi bien en haut qu’en bas du classement. Si la course au titre est relancée après la dernière victoire du Raja face au Hassania d’Agadir, six clubs sont concernés par la relégation.

Ainsi, ce samedi à partir de 16h, le CRA reçoit le MCO au stade Mimoune El Arsi. Derniers au classement avec 22 points, les Hoceimis devront impérativement s’imposer lors de ce derby s’ils veulent garder encore l’espoir du maintien. Une mission plutôt difficile vu les mauvais résultats enregistrés dernièrement par le club et qui affectent le moral des joueurs.

A 16h également, l’OCK accueille l’OSC au Complexe sportif OCP dans un match pratiquement sans enjeu, puisque les deux équipes ont assuré leur maintien.

A 18h, le DHJ reçoit le MAT au stade El Abdi à El Jadida. Une rencontre importante pour le MAT qui risque gros en cas de défaite. 14èmes avec 25 unités au compteur, les Tétouanais ne sont pas à l’abri de la descente malgré les efforts déployés.

Pour ce qui est des matchs de dimanche, tous les regards seront braqués sur le stade Père Jégo où le Raja de Casablanca croisera le fer avec le FUS de Rabat à partir de 16h. Une rencontre déterminante pour les deux clubs. Les locaux qui espèrent encore remporter le titre après leur dernière victoire face au HUSA sont à six points du leader, tandis que les hommes de Regragui n’ont pas encore assuré leur maintien. Les Vert et Blanc partent favoris vu leurs prestations lors des derniers matchs, mais il faudrait tout de même se méfier des Fussistes qui pourraient créer la surprise.

A 18h, l’IRT reçoit le CAYB au Grand stade de Tanger. Un match équilibré entre deux formations qui occupent pratiquement la même place au classement avec un petit point d’avance pour les Tangérois. Les deux équipes tenteront d’arracher le dernier billet qualificatif à une compétition africaine.

Lundi à 20h, le HUSA accueille le RCOZ au Grand stade d’Agadir, alors que la RSB affrontera le KACM mercredi 1er mai à 18h au stade municipal de Berkane et l’AS FAR croisera le fer avec le WAC jeudi au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat.



Programme avec arbitres



Samedi

16h00 : CRA-MCO au stade Mimoun El Arsi à Al Hoceima (Yassin Bouslim)

16h00 : OCK-OCS au Complexe OCP à Khouribga (Youssef Haraoui)

18h00 : DHJ-MAT au stade El Abdi à El Jadida (Jalal Jiyed)

Dimanche

16h00 : RCA-FUS au stade Père Jégo à Casablanca (Adil Zourak)

18h00 : IRT-CAYB au Grand stade de Tanger (Hisham Tiyazi)

20h00 : HUSA-RCOZ au Grand stade d’Agadir (Mohamed Bellote)