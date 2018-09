Stop à la manipulation de la monnaie !

L'invention de la monnaie a permis aux individus de remplacer leur système de troc par celui de l’échange monétaire. Au lieu d'échanger un bien ou un service contre un autre, la création de la monnaie a permis aux gens d'acheter ce qu'ils voulaient même à crédit. La monnaie est essentiellement un échange de reconnaissances de dettes (I-owe-you token, IOU).



Un peu d’histoire



Une personne détenant des reconnaissances de dette (IOU) possède un crédit, et peut ensuite les échanger contre des biens ou des services au sein de la communauté qui les accepte. La monnaie est donc une obligation contractuelle dans un échange qui peut prendre n'importe quelle forme : marchandises, notes imprimées ou même aux jetons cryptés numériquement, à condition que les gens la reconnaissent et l'acceptent.

Historiquement, les sociétés ont presque tout utilisé comme monnaie. Les produits rares étaient particulièrement prisés dans le passé. Des coquillages, du tabac, du sel, et même des roues géantes en pierre sculptée (sur l'île de Yap) ont été utilisés comme moyens d'échange et d'épargne. L'or, l'argent et le cuivre ont été largement utilisés pendant des milliers d'années. Le dollar américain était attaché à la valeur de l'or jusque dans les années 1970. Le problème avec l'utilisation des marchandises comme monnaie est que leur valeur n'est pas toujours stable. La valeur du tabac peut exploser dans une sécheresse, et le prix de l'or chuter si un navire espagnol revenait après avoir pillé les Aztèques de leurs métaux précieux.

Les gouvernements ont trouvé une solution pour créer une monnaie plus stable en émettant leurs propres billets de reconnaissance de dette et en gérant l'offre pour éviter que sa valeur ne fluctue énormément. La monnaie fiduciaire est la monnaie à laquelle le gouvernement a attribué un cours légal. Elle n'a aucune valeur intrinsèque et n'est soutenue par aucune marchandise physique, mais les gens l'acceptent comme une reconnaissance de dette parce que son offre est limitée, difficile à contrefaire, durable et échangeable, divisible, stable et facilement reconnaissable. Les monnaies fiduciaires sont créées par décret gouvernemental, mais le gouvernement doit maintenir les caractéristiques susmentionnées d'une bonne monnaie, faute de quoi ses citoyens ne l'accepteront plus comme une reconnaissance de dette.



Quand la monnaie s’effondre



Certains pays ne gèrent pas bien leurs monnaies fiduciaires, et il existe de nombreux exemples historiques d'effondrement des monnaies. Récemment, le Zimbabwe n'a pas réussi à limiter l'offre de dollars zimbabwéens, poussant l'inflation à plus d'un million pour cent en 2008 et rendant le dollar zimbabwéen sans aucune valeur. Actuellement, le taux d'inflation du Venezuela avoisine les 20.000% et les gens abandonnent le Bolívar et recourent au troc ou encore utilisent le dollar américain et d'autres devises. Le dollar américain a une histoire plus aboutie et a été relativement stable au cours de la dernière décennie, avec une inflation proche de 2%. La valeur de la monnaie est ni plus ni moins que celle que les gens attribuent à ce qu'ils veulent échanger.



Manipulation de la monnaie

par l’Etat



Lorsque les gouvernements contractent ou gonflent la masse monétaire, ils taxent les gens qui la détiennent. Il est donc tentant pour les gouvernements cupides d'augmenter la masse monétaire et de laisser subsister des taux d'inflation élevés. Le gouvernement sud-africain vise à maintenir l'inflation annuelle entre 3% et 6%, beaucoup plus élevé que les objectifs américains et européens de 2%. Il y a dix ans, le taux de change du Rand était de 7,50 rands contre un dollar américain, alors qu’aujourd’hui le même dollar vaut 12,5 rands. Une inflation élevée rend l’épargne difficile aux Sud-Africains pauvres parce qu’ils ont un accès limité à des comptes d’épargne ou d'investissement, ce qui fait que leurs économies perdent de la valeur.

Le gouvernement sud-africain impose également des contrôles de change stricts sur ses citoyens qui essaient d'acheter d'autres devises. Les réglementations de contrôle des changes imposées par la loi limitent la liberté des résidents et des entreprises sud-africains désirant transférer de l'argent à l'étranger. Cela rend le Rand moins négociable, réduit sa liquidité et le rend moins susceptible d'être accepté dans une transaction.

Le gouvernement sud-africain, par exemple, devrait abandonner les contrôles de change coûteux et réviser progressivement à la baisse son objectif d'inflation, augmentant la négociabilité, l'acceptation et la stabilité du Rand. Il deviendra alors moins contraignant pour les Sud-Africains d'épargner et plus facile pour eux d'être intégrés dans le monde du commerce international. Un Rand robuste permettrait un marché des changes liquide, car la liquidité garantit la qualité de la monnaie. Le Rand pourrait ne pas être en mesure de rivaliser avec les devises réserves mondiales (dollar américain, euro, yuans, yen et livre sterling) qui ont une longue histoire de stabilité et de bonne gestion, mais il est possible de commencer par lui apporter des améliorations immédiatement. Si le Rand maintient les caractéristiques d'une bonne monnaie, il fournira un moyen d'échange généralement accepté, une unité plus fiable pour mesurer le coût des biens et des services, un actif où la valeur peut être stockée à long terme, et un catalyseur pour une stabilité économique et une croissance réelle.



* Economiste indépendant

Article publié en collaboration

avec Libre Afrique