Sprint final pour le titre de champion du Maroc

La page de la 28ème journée du championnat national de football, Botola Maroc Telecom Pro 1, sera tournée aujourd’hui avec la programmation des quatre rencontres restantes. De belles affiches en perspective dont deux qui auront pour enjeu le titre, à savoir DHJ-IRT et WAC-HUSA, prévues simultanément à partir de 20 heures.

Le stade El Abdi à El Jadida abritera un choc qui s’annonce de bonne facture entre le Difaâ, cinquième du classement avec 44 points, et l’Ittihad de Tanger, leader du concours avec 48 unités au compteur.

Les Tangérois savent fort bien qu’il s’agit du match tournant du championnat et qu’une contre-performance devrait conduire l’équipe vers la sortie bredouille. Une partie décisive mais l’IRT pourra compter sur son public qui ne manquera certainement pas de se déplacer en grand nombre et sur son effectif pratiquement au complet et déterminé plus que jamais à secouer le cocotier après deux défaites contre le FUS et le RCOZ et un nul concédé à la maison devant le Wydad.

Pour le DHJ, le scénario est tout autre. Malheureusement, le club doukkali est parti une fois encore pour être délaissé par ses supporteurs qui ont déserté pour des raisons bidon les gradins du terrain El Abdi, d’autant plus que l’éventuel pépin de fraîcheur et de forfaits est à envisager suite au match de Ligue des champions disputé vendredi dernier en déplacement contre le Mouloudia d’Alger, sanctionné par une issue de parité, un partout.

Au Complexe Mohammed V à Casablanca, la rencontre WAC-HUSA, devant drainer grand monde, sera placée sous le signe de la victoire et rien d’autre. Chaque protagoniste n’aura d’yeux que pour les trois points du match du fait que le nul compromettrait les chances des deux acteurs dans la course au sacre.

Sur le papier, et en dépit d’un voyage compliqué en fin de semaine en Afrique du Sud et un retour à la maison aux premières heures de lundi, les Rouges partent avec les faveurs des pronostics et ne sont pas prêts du tout à lâcher du lest si près d’un objectif escompté par toute la famille wydadie. Et c’est aux joueurs soussis de déjouer ce scénario s’ils veulent continuer à entretenir l’espoir de ravir un troisième titre.

Les deux dernières confrontations programmées concernent les équipes menacées par la relégation. Ainsi, le Chabab d’Al Hoceima avec 29 points devra jouer sa dernière carte en accueillant, au stade municipal de Larache, un Raja (41 pts) complètement largué et qui aura du mal à décrocher une place au podium.

Seule la victoire arrangera les affaires des Rifains qui auront à croiser le fer lors de la 29ème manche à Marrakech avec le KACM dans un match barrage qui pourrait déterminer le club qui accompagnera le RAC en seconde division.

Enfin, l’OCK, 12ème avec 31 points, jouera également son va-tout du côté de Berkane face à la RSB qui se coule des jours paisibles en championnat, focalisant toute sa concentration sur la compétition continentale.