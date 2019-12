Spécial fin d'année : Libération de l’espace public

C’est l’une des nouvelles les plus réjouissantes en cette fin d’année. L’espace public et notamment les trottoirs de plusieurs artères de Casablanca ont enfin été libérés de la mainmise illégale des cafés et autres échoppes de quartier. Une inique confiscation qui a pris fin pour le plus grand bonheur des piétons qui n’en pouvaient plus et qui devaient marcher sur l’asphalte, avec le risque d’être percutés par les usagers de la route. Les mesures prises par les autorités ont provoqué la frustration et la colère froide des commerçants. Froide car, au fond, ils étaient bel est bien conscients d’être dans l’illégalité. Maintenant, il ne reste plus qu’à espérer une chose : Pourvu que ca dure. Car ce n’est pas la première fois qu’une telle action est menée par les autorités. C’était le cas par le passé avec des résultats mitigés sur le long terme. Espérons que cette fois-ci soit la bonne.