Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc démontre sa capacité à s'engager dans des projets d'envergure mondiale

Rajnath Singh : L’usine de fabrication de véhicules blindés de Berrechid amorce un nouveau chapitre dans le partenariat stratégique entre l’Inde et le Maroc
Inauguration à Berrechid de l’usine de fabrication des véhicules blindés de combat WhAP 8x8
L'Afrique pointe au cœur des initiatives internationales impulsées par SM le Roi
Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine, seule solution réaliste et durable à la question du Sahara
En accueillant cet événement de portée planétaire, le Royaume démontre encore une fois sa capacité à mobiliser ses infrastructures et ses compétences et à mettre en valeur la face rayonnante de l’Afrique à l’international, a relevé M. Akhannouch dans sa déclaration au nom du Maroc lors du débat général de la 80è Assemblée générale des Nations Unies.
Il a en outre indiqué que cette manifestation sportive se veut un "outil" de diplomatie culturelle et de rayonnement international à l'impact durable sur le développement socio-économique et humain.
Le chef du gouvernement a, par ailleurs, souligné que le Maroc considère le sport comme un catalyseur d'autonomisation et d'intégration sociale, et un symbole de la coopération internationale et du dialogue interculturel.