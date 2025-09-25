Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc démontre sa capacité à s'engager dans des projets d'envergure mondiale

Aziz Akhannouch, a souligné, mardi à New York, que la Coupe du Monde de football 2030 que le Royaume co-organisera avec l’Espagne et le Portugal démontre la capacité du Maroc, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à s’engager dans des projets d'envergure mondiale.



En accueillant cet événement de portée planétaire, le Royaume démontre encore une fois sa capacité à mobiliser ses infrastructures et ses compétences et à mettre en valeur la face rayonnante de l’Afrique à l’international, a relevé M. Akhannouch dans sa déclaration au nom du Maroc lors du débat général de la 80è Assemblée générale des Nations Unies.



Il a en outre indiqué que cette manifestation sportive se veut un "outil" de diplomatie culturelle et de rayonnement international à l'impact durable sur le développement socio-économique et humain.



Le chef du gouvernement a, par ailleurs, souligné que le Maroc considère le sport comme un catalyseur d'autonomisation et d'intégration sociale, et un symbole de la coopération internationale et du dialogue interculturel.