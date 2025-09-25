Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc démontre sa capacité à s'engager dans des projets d'envergure mondiale


Libé
Jeudi 25 Septembre 2025

Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc démontre sa capacité à s'engager dans des projets d'envergure mondiale
Autres articles
Aziz Akhannouch, a souligné, mardi à New York, que la Coupe du Monde de football 2030 que le Royaume co-organisera avec l’Espagne et le Portugal démontre la capacité du Maroc, sous le leadership clairvoyant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à s’engager dans des projets d'envergure mondiale.

En accueillant cet événement de portée planétaire, le Royaume démontre encore une fois sa capacité à mobiliser ses infrastructures et ses compétences et à mettre en valeur la face rayonnante de l’Afrique à l’international, a relevé M. Akhannouch dans sa déclaration au nom du Maroc lors du débat général de la 80è Assemblée générale des Nations Unies.

Il a en outre indiqué que cette manifestation sportive se veut un "outil" de diplomatie culturelle et de rayonnement international à l'impact durable sur le développement socio-économique et humain.

Le chef du gouvernement a, par ailleurs, souligné que le Maroc considère le sport comme un catalyseur d'autonomisation et d'intégration sociale, et un symbole de la coopération internationale et du dialogue interculturel.


Lu 92 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS