Vendredi 26 Décembre 2025

Salé: Poursuite des efforts pour l’évacuation des eaux pluviales
Les autorités locales et les services compétents poursuivent leurs interventions à Salé pour évacuer les eaux accumulées suite aux récentes précipitations, dans le but de limiter les dégâts, protéger les citoyens et rétablir la fluidité de la circulation.

Ces interventions, menées en coordination entre les autorités locales, la Société régionale multiservices Rabat-Salé-Kénitra et la société gestionnaire d'eau et d'électricité Redal, ont porté notamment sur le curage des canalisations d’assainissement, l’ouverture des avaloirs, le pompage des eaux stagnantes au niveau de plusieurs points noirs qui connaissent habituellement des crues, ainsi que la mobilisation de moyens logistiques et de ressources humaines pour le suivi de la situation sur le terrain.

Dans une déclaration à la presse, le chef de la division de l’aménagement urbain et de la gestion des risques à la préfecture de Salé, Khalid Lakhdar, a fait état d'une constante mobilisation des Comités provincial et local de veille qui tiennent des réunions quotidiennes et assurent un suivi minutieux de la situation sur le terrain en vue du déploiement immédiat de mesures préventives en cas de besoin.

Pour sa part, le directeur Exploitation Salé chez Redal, Abdelouahed Yousfi, a fait savoir qu'un plan d'urgence a été mis en place, mobilisant l'ensemble des équipes techniques et des ressources logistiques pour parer à tout imprévu, en prenant soin de couvrir tous les points noirs et les axes névralgiques de la ville.

Ces mesures ont été favorablement accueillies par la population qui a salué la rapidité des interventions menées et la bonne coordination entre les parties prenantes, estimant que ces efforts ont permis d’éviter des dommages plus importants liés aux intempéries.

À cet égard, Hassan Walid, résidant au quartier Saïd Hajji à Salé, a qualifié de "positives et efficaces" les interventions menées par les autorités locales qui effectuent des tournées régulières pour sensibiliser la population, en plus d'entretenir un contact direct et continu avec les habitants.

Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une approche participative fondée sur la mobilisation permanente et le déploiement des Comités locaux de veille durant les périodes de validité des bulletins d’alerte, afin d’assurer la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens face aux perturbations météorologiques actuelles.


