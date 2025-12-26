Al-Qods : Inauguration du siège officiel de la Chaire d’études marocaines

L'inauguration du siège officiel de la Chaire d’études marocaines a eu lieu, mardi, à la Faculté d’ingénierie relevant de l’Université Al-Qods à Abou Dis.



La cérémonie s’est déroulée en présence, notamment, du président de l’Université Al-Qods, Hanna Abdennour, de l’ambassadeur du Maroc en Palestine, Abderrahim Meziane, du directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, ainsi que de la présidente de la Chaire d’études marocaines, Safae Nasser Eddine.

Cette inauguration marque le passage de la Chaire, de la phase de fondation à celle de la consolidation institutionnelle et cognitive.



A cette occasion, il a été procédé à la présentation des résumés des travaux de recherche menés par des enseignants-chercheurs et des étudiants ayant participé au premier appel à projets de recherche de la Chaire.



Ces travaux ont porté sur des thématiques historiques, culturelles, architecturales et artistiques liées à la présence marocaine à Al-Qods et à ses manifestations civilisationnelles, dans le cadre d’un débat académique spécialisé, animé par les membres du Comité Scientifique de la Chaire.



A cette occasion, le président de l’Université Al-Qods s’est dit fier de l’inauguration du siège officiel de la Chaire d’études marocaines au sein du campus universitaire, soulignant qu’elle constitue un apport esthétique et architectural distinctif, ainsi qu’un "précieux don symbolique du Maroc à la Palestine".



M. Abdennour a également indiqué que l’importance de la Chaire réside dans "son rôle documentaire et académique dans l’étude des dimensions historiques et urbaines de la présence marocaine à Al-Qods, la préservation de la mémoire commune et le renforcement de la recherche scientifique spécialisée dans ce domaine".



De son côté, M. Meziane s’est félicité de sa participation à l’inauguration du siège officiel de la Chaire d’études marocaines à l’Université Al-Qods, saluant l’accueil réservé par l’université à ce projet académique d’envergure.



Le diplomate marocain a affirmé que l’attribution d’un siège officiel à la Chaire constitue "une étape importante dans la consolidation de sa présence institutionnelle", rappelant que cette Chaire est née de la relation historique profonde unissant le Maroc et la Palestine, et qu’elle incarne une forme de solidarité marocaine sincère avec Al-Qods et la résilience de ses habitants, notamment à la lumière de la symbolique du quartier des Marocains, de la porte des Marocains et de l’ancienne présence marocaine dans la Ville sainte.



Pour sa part, M. Salem Cherkaoui, a souligné que l’accueil de la Chaire d’études marocaines par l’Université Al-Qods lui a offert "un cadre académique et institutionnel intégré, à même de garantir sa réussite et sa durabilité", précisant que l’Agence, qui œuvre sous la supervision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, considère l’éducation et la recherche scientifique comme "un pilier fondamental de la protection de l’identité et du soutien à la stabilité sociale".



De l’avis de Mme Safae Nasser Eddine, cette inauguration "ne se limite pas à l’ouverture d’un espace administratif, mais consacre un parcours scientifique et cognitif de long terme, visant la production du savoir, la préservation de la mémoire et l’identification de problématiques de recherche approfondies dans le cadre de la relation maroco- palestinienne, où Al-Qods revêt une importance cruciale".

Et d’ajouter que la Chaire, depuis sa création, a été conçue comme "un projet de savoir durable, qui ne se limite pas à l’étude de la présence marocaine à Al-Qods et en Palestine, mais s’inscrit dans une vision plus large portant sur l’expérience marocaine dans ses dimensions civilisationnelles et cognitives, avec un accent particulier aussi sur la présence marocaine à Al-Qods en tant que modèle vivant de la contribution des Marocains à la protection de l’identité de la ville, de son tissu urbanistique et de sa mémoire culturelle".



A noter que l’inauguration du siège officiel de la Chaire d’études marocaines vient couronner un parcours académique fondateur entamé en mars 2025, constituant ainsi une base institutionnelle pour la mise en œuvre du plan futur de la Chaire, le renforcement de sa présence en matière de recherche au sein de l’Université Al-Qods, ainsi que la consolidation de l’espace académique maroco- palestinien en tant que cadre vivant de production du savoir et de la connaissance et de préservation de la mémoire collective.