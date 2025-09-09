Sommet africain sur le climat : Mise en avant de la dimension continentale de la vision marocaine relative aux défis climatiques

La dimension continentale de la vision marocaine relative aux défis climatiques a été mise en avant, lundi à Addis-Abeba, lors du 2e Sommet africain sur le climat.



Intervenant lors de ce sommet, l'Ambassadeur, représentant permanent du Maroc auprès de l'Union africaine (UA) et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a souligné que la dimension continentale de cette vision marocaine se traduit par une coopération Sud-Sud effective, solidaire et constante, à travers le partage d’expériences et l’accompagnement des pays africains amis dans la gestion des effets des changements climatiques.



Le diplomate a, dans ce sens, rappelé que depuis la COP22 tenue à Marrakech en 2016, le Maroc a lancé trois Commissions africaines pour le climat à savoir: la Commission du bassin du Congo, la Commission de la région du Sahel et la Commission des Etats insulaires africains, notant que ces structures visent à mobiliser des financements, partager les bonnes pratiques et mettre en œuvre des projets concrets adaptés aux spécificités de chaque région.



Le Maroc demeure résolument engagé à contribuer à l'édification d'une Afrique résiliente, souveraine et prospère, a fait savoir M. Arrouchi qui conduit la délégation marocaine au 2e Sommet africain sur le climat, soulignant que le Royaume, sous le leadership éclairé de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, considère que la lutte contre les changements climatiques est une responsabilité à la fois nationale, continentale et universelle.



Il a aussi relevé que la vision du Royaume s’appuie sur la solidarité, la résilience et le développement durable, dans le cadre d’une action africaine commune, soulignant que le Maroc place l’adaptation au même rang que l’atténuation, conscient que l’Afrique, malgré ses faibles émissions, reste la plus vulnérable.



Dans ce cadre, précise le diplomate, le Maroc soutient les initiatives africaines en matière d’adaptation et d’énergies renouvelables, favorisant la sécurité alimentaire, la gestion durable de l’eau et la transition énergétique, tout en mettant l’accent sur la jeunesse et les femmes comme acteurs clé des politiques climatiques.



La diplomatie climatique marocaine constitue également un pilier essentiel dans la lutte contre les effets du changement climatique, a noté M. Arrouchi, soulignant que le Maroc consacre sa présence au sein de l’Union africaine, des Nations unies et des forums internationaux à la défense des priorités de l’Afrique, notamment la justice climatique, l’accès équitable aux financements verts, le transfert de technologies adaptées aux réalités africaines, ainsi que l’intégration de la dimension environnementale dans l’Initiative Royale Atlantique, afin de faire de l’Atlantique un espace de coopération et de résilience partagée.



En plus de son caractère national ambitieux, la stratégie marocaine s’ancre fondamentalement dans une concrétisation continentale fidèle à l’identité africaine du Maroc et traduisant la conviction que l’Afrique ne pourra relever les défis climatiques qu’à travers une réponse solidaire, innovante et coordonnée.



Les travaux du 2e Sommet africain sur le climat (ACS2), un rendez-vous destiné à promouvoir l'agenda climatique du continent et à défendre ses priorités en matière de développement durable, ont débuté lundi dans la capitale éthiopienne, avec la participation du Maroc.