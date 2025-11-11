Augmenter la taille du texte
Sofiane Diop raconte les coulisses de son choix pour le Maroc

J'ai appelé Regragui moi-même pour lui dire que je voulais jouer pour les Lions de l'Atlas

Vendredi 14 Novembre 2025

Dans un entretien exclusif accordé à notre confrère Smail Bouabdellah, Sofiane Diop est revenu sur les coulisses de sa décision de rejoindre les Lions de l’Atlas. Le joueur de l’OGC Nice, né en France d’un père sénégalais et d’une mère marocaine, a choisi en 2023 de défendre les couleurs du Maroc — un choix intime, assumé et profondément réfléchi.

« J’avais cette envie de me rapprocher du pays de ma mère. Et un jour, j’ai simplement décidé. De moi-même, j’ai pris mon téléphone. Je n’avais besoin de personne pour le faire », confie le milieu offensif de 24 ans.

Avant d’arrêter sa décision, Diop raconte avoir longuement échangé avec ses parents. « Après en avoir parlé avec mon père et ma mère, je leur ai dit : je veux jouer pour le Maroc. Alors j’ai pris mon téléphone et j’ai appelé le coach Walid Regragui. Je me souviens très bien de ce moment : j’étais à l’entraînement avec mon club, je me suis éloigné un peu, et je l’ai contacté directement»

.L’ancien Monégasque se remémore aussi la simplicité et la détermination de cet échange décisif : « Je lui ai dit : Coach, je t’annonce que je veux représenter le Maroc, et je ne reviendrai pas sur cette décision. Tu as ma parole».

Depuis, Sofiane Diop s’est imposé comme l’un des visages prometteurs de la nouvelle génération marocaine. Sa technique fine, sa vision de jeu et sa maturité ont rapidement séduit Walid Regragui, qui voyait en lui un élément parfaitement en phase avec la philosophie des Lions de l’Atlas.
Un choix du cœur, devenu aujourd’hui une évidence sur le terrain.

Libé

Lu 138 fois

Tags : jouer pour les Lions de l’Atlas, Maroc, Regragui, Sofiane Diop

