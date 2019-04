Sofiane Boufal, meilleur dribbleur de La Liga

L'international marocain du Real Club de Celta de Vigo, Sofiane Boufal, est le meilleur dribbleur de La Liga, loin devant la star du FC Barcelone Lionel Messi, écrit lundi le quotidien sportif espagnol "Marca".

"Il n’est pas facile de battre Leo Messi dans le football. Mais Sofiane Boufal l’a fait, du moins durant les trente-deux matchs qu'il a disputés cette saison" en Liga, relève le média espagnol dans un article mis en ligne sur son site Internet.

Le milieu offensif marocain, prêté au Celta par le club anglais de Southampton, trône sur la liste des dribbleurs de La Liga loin devant l'Argentin Lionel Messi et l'ex-joueur du Celta de Vigo, le Chilien Fabian Orellana, qui occupe la troisième place.

Boufal a réussi cette saison 131 dribbles contre 117 pour Messi et 75 pour le Chilien qui évolue actuellement au club d'Eibar, note le média espagnol, soulignant toutefois que le fait d'être le meilleur dribbleur de LaLiga ne se reflète pas dans le nombre de buts marqués par l'international marocain.

Lors de sa première expérience en Espagne, Boufal n'a marqué que deux buts lors des défaites à domicile de son équipe contre Gérone et Séville, explique-t-on.

Le joueur a réussi à s'imposer comme titulaire de son équipe après plusieurs matchs comme remplaçant même s'il ne marque pas depuis la huitième journée du championnat d'Espagne, précise Marca.

Concernant son avenir en Espagne, Marca souligne que "pour le moment, ni le club de Balaidos ni Boufal n'ont manifesté publiquement leurs intentions au-delà du 30 juin", faisant observer qu'"à six journées de la fin de LaLiga, Boufal continuera d’exercer cet art difficile de dribbler qui n’est pas à la portée de tous".