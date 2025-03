Sociétés cotées : Les revenus globaux en hausse de 6% à fin 2024

Les sociétés cotées ont enregistré une progression de 6% de leurs revenus globaux, atteignant 311,1 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2024, selon BMCE Capital Global Research (BKGR).



Cette croissance est principalement portée par la dynamique des financières, dont le produit net bancaire (PNB) a progressé de 12,4% à 92,8 MMDH, ainsi que par la hausse des primes émises brutes du secteur assurances & courtage (+3,9% à 23,6 MMDH) et l'amélioration des réalisations commerciales des industries (+3,5% à 194,8 MMDH), explique BKGR dans sa récente publication "Earning T4-2024".



Dans le détail, la hausse du PNB des financières est portée par la bonne performance de l’ensemble des lignes métiers, en particulier la marge nette d’intérêt, soutenue par la dynamique commerciale et l’impact positif de la baisse du taux directeur sur le coût de refinancement, ainsi que par le résultat des opérations de marché, bénéficiant de l’effet favorable du processus d’assouplissement monétaire sur la valorisation des portefeuilles de trading des banques, rapporte la MAP.



La progression des revenus des sociétés industrielles est notamment portée par la contribution de Managem, Akdital et du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), en particulier Jet Contractors et TGCC.



Concernant la progression du secteur assurance & courtage, elle est portée principalement par la bonne performance des réalisations de Wafa Assurance, AtlantaSanad et Sanlam Maroc.



S’agissant des CAPEX, l’enveloppe budgétaire globale mobilisée par les sociétés cotées ressort en forte hausse de 48% en glissement annuel à 27,8 MMDH à fin 2024.

Au volet bilanciel, l’endettent net des sociétés cotées (hors financières) s’alourdit de 8,8% à 64,7 MMDH à fin 2024 par rapport à son encours un an auparavant.