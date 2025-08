Bank Al-Maghrib améliore son résultat net à plus de 6,46 MMDH en 2024

Bank Al-Maghrib a clôturé l'exercice 2024 avec un résultat net de 6,46 milliards de dirhams (MMDH), soit une progression de 27% par rapport à 2023, selon les données publiées par l'institution.



"Au terme de l'exercice 2024, la Banque a enregistré un bénéfice de 6,46 MMDH contre 5,1 MMDH un an auparavant", indique la Banque centrale dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière au titre de l'exercice 2024.



Par ailleurs, le résultat des opérations de gestion des réserves de change a atteint 8,74 MMDH, en hausse de 17%, porté essentiellement par une amélioration des revenus obligataires grâce à la rémunération accrue des actifs en devises.

En outre, les opérations liées à la politique monétaire ont, de leur côté, généré un résultat de 3,95 MMDH, soit une augmentation de 27%.



Cette progression s'explique par un accroissement des interventions monétaires en réponse à un déficit de liquidité bancaire plus prononcé, malgré la réduction du taux directeur à 2,5% en 2024.



D'autre part, le résultat des autres opérations est resté stable à 1,27 MMDH, malgré une baisse des commissions sur les opérations de change et des bons du Trésor, compensée par l'augmentation des ventes de documents sécurisés.



En revanche, les charges générales d'exploitation ont augmenté de 22%, pour atteindre 2,54 MMDH, sous l'effet notamment de dépenses de fonctionnement renforcées et de dotations accrues aux amortissements.



Malgré cette hausse des charges, le résultat brut d'exploitation a ainsi progressé de 17%, à 11,42 MMDH, témoignant d'une meilleure rentabilité globale de la Banque grâce à ses activités principales.



Enfin, le résultat non récurrent s'est amélioré, la perte passant de 997 MDH à 447 MDH, grâce au règlement en 2024 de la contribution sociale de solidarité due sur l'exercice précédent.