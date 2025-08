Ports marocains : Hausse du trafic commercial au 1er semestre 2025

Le volume global des trafics de commerce traités par les ports du Maroc a atteint 130 millions de tonnes au titre du 1er semestre de l’année 2025, contre 116,4 millions de tonnes à la même période de l’année précédente, soit une hausse de 11,6%.



Le trafic domestique a enregistré un volume de 65,7 millions de tonnes, en enregistrant une hausse de 8%, tandis que le transbordement a atteint un volume de 64,2 millions de tonnes, soit une croissance de 15,5% par rapport au 1er semestre de l’année 2024, indique le ministère de l’Equipement et de l’Eau dans un communiqué.



La répartition du trafic a connu une prédominance de l’activité de transbordement, représentant ainsi une part de 49,4% du trafic global, suivi des importations avec 30,3%, des exportations avec 16,2%, du cabotage avec 3,4% et du soutage avec 0,7%, fait savoir la même source.



Ainsi, les importations ont atteint un volume de 39,4 millions de tonnes (+5%), les exportations un volume d’environ 21 millions de tonnes (+10,8%), le cabotage un volume de 4,4 millions de tonnes (+29,1%) et le soutage des hydrocarbures un volume de 905,8 milliers de tonnes (-1,9%), et ce au profit des navires transitant par le Détroit de Gibraltar.



S’agissant des principaux trafics stratégiques traités par les ports marocains, le 1er semestre de l’année 2025 a connu une hausse au niveau des trafics des conteneurs (6,2 millions d’EVP/+10,4%), des hydrocarbures importés (6,6 millions de tonnes/+5,1%), des phosphates et produits liés (16,5 millions de tonnes/+2,4%), du transport international routier (311.495 unités/+8,3%), du trafic du charbon (5,5 millions de tonnes/+13,1%) d’un côté, et la baisse des céréales (5,1 millions de tonnes/-7,1%) et des voitures neuves (316.714 unités/-8,7%), d’un autre côté.



Pour le trafic des passagers, les ports marocains ont vu transiter 1.610.431 passagers à fin juin de l’année 2025, soit une hausse de 9,5% par rapport à la même période de l’année précédente.

Quant à l’activité de croisière, elle a connu une hausse importante de +76,1% par rapport au 1er semestre de l’année 2024, avec un nombre de 170.257 croisiéristes.



Concernant le volume des débarquements des produits de la pêche maritime côtière et artisanale, au titre du 1er semestre de l’année 2025, il a connu une baisse de -16,7% pour s’établir à 391.353 tonnes, conclut le communiqué.