Le Maroc ouvre des perspectives africaines aux entreprises allemandes et européennes

Le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et grâce à une trajectoire de développement profondément transformatrice, ouvre désormais des perspectives continentales aux entreprises allemandes et européennes, a affirmé Andreas Jahn, Président de la Fédération allemande des PME (BVMW) et Secrétaire général de l’Alliance allemande des PME pour l’Afrique.



Fort de ses nombreuses potentialités, le Royaume ne se limite plus à un marché local, mais constitue une plateforme stratégique pour les entreprises désireuses de s’implanter durablement en Afrique, a souligné M. Jahn dans une déclaration à la MAP.



Homme politique, membre de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), parti qui mène la coalition gouvernementale en Allemagne, il a estimé que cette dynamique rapproche davantage les deux pays, le Maroc et l’Allemagne ainsi que leurs peuples, et suscite un engouement croissant chez les entreprises allemandes.



"Nous partageons de nombreuses valeurs et nos forces industrielles ainsi que la vitalité de nos PME créent un terrain propice à un partenariat durable", a-t-il déclaré, se réjouissant de la participation d’une importante délégation d’entrepreneurs allemands de la BVMW, incluant de grandes entreprises comme Siemens, au World Power-to-X Summit, prévu en octobre prochain à Marrakech, afin d’examiner de près les opportunités offertes par le Maroc.



La BVMW, qui a célébré cette année son 50e anniversaire, représente les intérêts des PME issues de divers secteurs d’activité. Elle regroupe 32 associations professionnelles, notamment industrielles, rassemblant plus de 900.000 PME à travers l’Allemagne. Son action vise à renforcer leur compétitivité et à garantir leur pérennité. La fédération est présente via plus de 300 bureaux en Allemagne et 80 à l’étranger, dont le Maroc.