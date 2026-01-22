Signature d'un protocole d'accord entre l'ACAPS et la Commission malgache de supervision bancaire et financière

L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS) et la Commission de supervision bancaire et financière (CSBF) ont signé, mardi à Nosy-Be (Madagascar), un protocole d’accord visant à encadrer et structurer leur coopération en matière de supervision des activités d’assurance et de réassurance.



Signé par le président de l’ACAPS, Abderrahim Chaffai, et le président de la CSBF, Aivo H. Andrianarivelo, cet accord traduit la volonté partagée de renforcer les relations institutionnelles et de soutenir une approche concertée de la supervision, fondée sur un dialogue régulier et une meilleure compréhension des pratiques respectives, indique un communiqué de l'ACAPS.



A travers ce partenariat, les deux autorités entendent développer des modalités de coopération adaptées aux enjeux communs du secteur des assurances, notamment en matière de solidité financière des opérateurs, de gestion des risques, de protection des assurés et d’adaptation des cadres de supervision à l’évolution des marchés et des pratiques, rapporte la MAP.



S’inscrivant dans une dynamique de coopération Sud-Sud, cet accord témoigne de l’engagement commun de l’ACAPS et de la CSBF en faveur du renforcement des capacités institutionnelles et de la consolidation d’une supervision assurantielle efficace, en vue de contribuer à la stabilité, à l’intégrité et au bon fonctionnement des marchés de l’assurance, dans l’intérêt de la protection des assurés et des bénéficiaires des contrats.



La CSBF est chargée de la réglementation, du contrôle et de la supervision des établissements bancaires, financiers et assimilés à Madagascar. Elle veille à la solidité du système financier national, à la stabilité des établissements soumis à son contrôle et au respect des règles prudentielles et de gouvernance applicables aux opérateurs du secteur.



Dans le domaine des assurances, ladite commission exerce des missions spécifiques de supervision et de contrôle visant à assurer la solvabilité du secteur des assurances, la bonne gestion des risques, ainsi que la protection des assurés et des bénéficiaires des contrats.