Forte progression prévue de la production céréalière grâce aux pluies hivernales

La production de céréales au Maroc devrait plus que doubler pour la campagne agricole 2025-2026 avec près de 90 millions de quintaux attendus, grâce aux importantes pluies de cette année, a annoncé mardi le ministre de l'Agriculture.

Le Maroc est sorti en 2026 de sept années consécutives de sécheresse grâce à des précipitations hivernales exceptionnelles.



"La production céréalière devrait ainsi atteindre près de 90 millions de quintaux" pour la campagne agricole 2025-2026, contre 44 millions de quintaux lors de la campagne précédente, a précisé le ministre, Ahmed El Bouari, en marge du Salon international de l'agriculture à Meknès.

L'agriculture avait été gravement affectée par le stress hydrique aigu des dernières années.

Ce secteur représente environ 12% du PIB et emploie un tiers de la population active.



Malgré la flambée mondiale des prix de l'énergie du fait du conflit au Moyen-Orient, la croissance dans le Royaume devrait atteindre 5% au premier trimestre 2026, après 4,1% au quatrième trimestre 2025, stimulée notamment par les activités agricoles, selon un récent rapport du Haut-Commissariat au plan.

"La superficie emblavée en céréales a atteint environ 3,9 millions d'hectares" contre 2,6 millions durant la campagne 2024-2025, a précisé M. Bouari, cité par la MAP.



Les pluies de l'hiver ont certes été bénéfiques pour l'agriculture mais en décembre, 37 personnes sont mortes à Safi, dans l'ouest du pays, à la suite de crues soudaines, le plus lourd bilan de la dernière décennie pour des intempéries de ce type dans le pays.



En février, de fortes averses et des crues ont encore fait quatre morts et poussé les autorités à évacuer plus de 180.000 personnes dans le nord du pays.



Ces précipitations inédites ont également provoqué des inondations sur 110.000 hectares dans les régions du nord-ouest de Larache, Kénitra, Sidi Kacem et Sidi Slimane.