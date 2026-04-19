Des perceptions des ménages encore pessimistes

Un moral des ménages qui reste fragile

L’Indice de confiance des ménages (ICM) a enregistré une amélioration, aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année 2025, a annoncé le Haut-Commissariat au plan (HCP) précisant qu’il s’est établi à 64,4 points au premier trimestre de 2026, au lieu de 57,6 points au trimestre précédent et 46,6 points au même trimestre de l’année précédente.Ainsi, d’après les résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages menée par l’institution publique, 75,1% des ménages déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 19,1% un maintien au même niveau et 5,8% une amélioration.Il en ressort que « le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 69,3 points, contre moins 72,5 points au trimestre précédent et moins 76,5 points au même trimestre de l’année passée », a indiqué le HCP.L’enquête montre que 45,1% des ménages s’attendent à une dégradation de l’évolution de leur niveau de vie au cours des 12 prochains mois, 38,5% à un maintien et 16,4% à une amélioration.Bien qu’en amélioration, le solde de cet indicateur demeure négatif, après s’être établi à moins 28,8 points contre moins 39,5 points au trimestre précédent et de moins 46,3 points au même trimestre de l’année précédente.S’agissant de l’évolution du chômage, au premier trimestre de 2026, l’enquête montre que 57,9% des ménages s’attendent à sa hausse au cours des 12 prochains mois, contre 23,2%. Tout en restant négatif, le solde de cet indicateur s’est amélioré pour s’établir à moins 34,7 points contre moins 47,7 points au trimestre précédent et moins 73,4 points au même trimestre de l’année précédente.Les résultats de l’enquête révèlent par ailleurs que 66,9% des ménages contre 15,9% considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables. En conséquence, le solde s’est établi à moins 51 points contre moins 52,9 points au trimestre précédent et moins 72 points au même trimestre de l’année précédente, selon l’institution.Parmi les principaux enseignements de l’enquête sur l’évolution de la situation financière des ménages, il ressort que 59,9% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 37,5% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 2,5% affirment épargner une partie de leur revenu. Ainsi, le solde d’opinion est resté négatif, à moins 35 points, contre moins 36,6 points le trimestre précédent et moins 39,8 points une année auparavant.D’après l’enquête, 41,5% des ménages contre 4,8% considèrent que l’évolution de leur situation financière s’est dégradée au cours des 12 derniers mois. Le solde d’opinion s’est ainsi amélioré, tout en restant négatif, à moins 36,7 points contre moins 43,5 points au trimestre précédent et moins 49,3 points au même trimestre de l’année précédente.En revanche, 21,1% des ménages contre 15,3% s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois. Dans ce cas, « le solde de l’indicateur a atteint 5,8 points, marquant une amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent (moins 4,2 points) qu’au même trimestre de l’année précédente (moins 16,4 points) », a ajouté l’institution.