Une session de formation sur l’arbitrage en sports collectifs a été organisée, en fin de semaine à Errachidia, à l’initiative de la direction provinciale de l’éducation et de la formation.

Organisée en coordination avec la section provinciale de la Fédération Royale marocaine de sport scolaire à Errachidia, cette session de formation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de ladite direction au titre de l’année scolaire 2019-2020.

Ce programme comprend une série de dispositions qui entrent dans le cadre de la stratégie du ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans le domaine du sport scolaire, et des objectifs de la vision stratégique 2015-2030.

Cette initiative s’inscrit également dans le cadre de la mise en exécution du programme de la direction provinciale, notamment en matière de formation et de formation continue, ainsi que dans le sillage des sessions de formation portant sur le domaine d’arbitrage et d’entraînement dans les différentes disciplines sportives, en particulier les sports collectifs et l’athlétisme.

Selon la direction provinciale de l’éducation et de la formation, cette session est d’actualité eu égard à l’importance et à l’impact positif des activités sportives sur l’apprentissage scolaire, et à leur rôle dans le renforcement de l’esprit de compétition loyale et des nobles valeurs chez les apprenants.

Ce programme de formation, qui concerne aussi le basketball, le handball, le football et le volley-ball, vise à tirer vers le haut le niveau de connaissance chez les enseignants d’éducation physique et du sport dans leurs domaines de spécialité, et ce afin d’élargir la base des participants aux compétitions sportives scolaires, et de renforcer le système pédagogique dans l’espoir de réaliser de bons résultats dans les championnats nationaux de sport scolaire.