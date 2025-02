Session académique sur "La poésie dans le système national de l’éducation, de la formation et de la recherche" à Rabat

Le Conseil supérieur de l’Education, de la formation et de la recherche scientifique organise, les 13 et 14 février au siège du Conseil, avec la Maison de la Poésie au Maroc, la session académique sur "La poésie dans le système national de l’éducation, de la formation et de la recherche".



Cette session vise à "promouvoir la fonction culturelle de l’école marocaine, en soulevant les questions théoriques permettant d’analyser la place de la poésie dans le système de l’éducation et de la formation de notre pays, et proposer des approches méthodologiques et des dispositifs didactiques pour améliorer les méthodes d’enseignement de la poésie, tout en renforçant les compétences et l’expertise des enseignants", indique le Conseil dans un communique.



L’objectif est d’offrir à l’apprenant la capacité de lire et d’apprécier la poésie, de susciter son intérêt pour le savoir poétique et de lui faire prendre conscience de son rôle fondamental dans la culture et l’art, ajoute la même source.



Prendront part à cette session académique des poètes, des penseurs, des chercheurs, des responsables de l’élaboration et de la conception des curricula, des programmes et manuels scolaires et des activités de la vie scolaire ainsi que des éditeurs de manuels, dans l’objectif d’échanger et de débattre autour de nombreuses thématiques liées à la place et à la présence de la poésie dans le système éducatif, de faire un état des lieux de la situation actuelle, et de proposer des perspectives d’amélioration à travers des leviers concrets visant à renforcer la place et le rôle de la poésie dans notre système éducatif national.



La session abordera plusieurs axes principaux, notamment la place de la poésie dans le système de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, le concept de poésie dans le manuel scolaire, la poésie entre apprentissages et vie scolaire, ainsi que les caractéristiques de la formation de l’enseignant de poésie.



Les travaux de cette session seront clôturés par des témoignages de poètes marocains.