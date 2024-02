Le défenseur et capitaine de la sélection ivoirienne, Serge Aurier, s'est engagé jusqu'à la fin de la saison avec Galatasaray en provenance de Nottingham Forest, a annoncé vendredi soir le club turc.



Le latéral droit a été recruté par Galatasaray pour combler le récent départ au Bayern Munich du Français Sacha Boey.



Serge Aurier, 31 ans, a évolué cinq saisons et demie en Premier League, à Tottenham (2017-2021) et à Nottingham Forest (2022-2024). Il a également porté les couleurs de Villarreal lors de la saison 2021-2022.



Club le plus titré de Turquie, Galatasaray est au coude à coude avec son rival Fenerbahçe pour la première place du classement de la Süper Lig turque.