Sauvetage de 5 bergers pris au piège dans une région montagneuse à l'aide d'un drone

Cinq bergers coincés dans une vaste région montagneuse située entre les provinces d'Al Haouz, de Taroudant et de Chichaoua ont été localisés à l’aide d’un drone, grâce aux efforts des autorités locales, des Forces Armées Royales et de la Gendarmerie Royale.



Après 48 heures de recherches et de ratissage de cette zone aux reliefs escarpés, les cinq bergers pris au piège ont été localisés à l’aide d’un drone, rapporte la chaîne de télévision 2M samedi dans son journal de midi.



Tous les moyens et appareils disponibles ont été utilisés dans cette opération, y compris des hélicoptères militaires et des techniques modernes, précise la même source, relevant que les équipes d’intervention ont apporté assistance, soins et médicaments aux bergers secourus.