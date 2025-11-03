Augmenter la taille du texte
Sannadi opéré avec succès du genou droit

Mardi 4 Novembre 2025

L’attaquant marocain de l’Athletic Bilbao, MaroanSannadi, a été opéré avec succès lundi d’une atteinte méniscale au genou droit, a annoncé le club basque.

L’intervention, réalisée à l’hôpital Vithas San José de Vitoria-Gasteiz, a permis de traiter une lésion dont souffrait le joueur depuis le début de la saison et qui l’avait contraint à déclarer forfait pour le derby basque face à la Real Sociedad, disputé samedi dernier.
 
Le club a précisé que Sannadi devrait obtenir son autorisation de sortie hospitalière mardi, avant de débuter sa rééducation au centre d’entraînement de Lezama, sans toutefois fixer de date pour son retour à la compétition.

L’Athletic devra se passer de son attaquant marocain lors du déplacement de mercredi à Newcastle, pour le compte de la 4ᵉ journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Outre Sannadi, l’entraîneur Ernesto Valverde devra également composer avec les absences d’Iñaki Williams et d’IñigoLekue, tous deux blessés, ainsi que celles de BeñatPrados et UnaiEgiluz, en convalescence, et de YerayÁlvarez, suspendu par l’UEFA jusqu’en avril pour un cas de dopage.

Libé

Lu 118 fois

Tags : genou droit, Sannadi

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

