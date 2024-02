Sanaa Zaimi : Le Maroc a pris des mesures très avancées en matière de protection et d'intégration des femmes migrantes en situation irrégulière

Le Maroc a pris des mesures très avancées en matière de protection et d'intégration des femmes migrantes en situation irrégulière, a indiqué, jeudi à Marrakech, la chercheuse à l'Académie Toubkal des recherches et des études sociales, Sanaa Zaimi.



Ces mesures juridiques avancées illustrent les efforts visant à se mettre au diapason des conventions internationales en la matière, a expliqué Mme Zaimi dans une déclaration à la MAP lors de la cérémonie de signature de publications de l'Académie Toubkal, tenue en marge de la 5ème édition du Forum international des créatrices de théâtre.



Ces efforts, a-t-elle noté, figurent notamment dans le rapport publié en 2013 par le Conseil national des droits de l'Homme, intitulé "Etrangers et droits de l'Homme au Maroc: pour une politique d'asile et d'immigration radicalement nouvelle", ajoutant que d’importantes mesures ont été mises en œuvre, entre autres la régularisation de la situation administrative et juridique des migrants.



Parmi ces mesures, a relevé Mme Zaimi, figurent aussi les sessions de formation au profit des femmes migrantes en situation irrégulière et leur qualification pour l'obtention de diplômes nationaux dans le cadre des programmes du ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale, de la Famille et l’Entraide nationale et ce, conformément aux différents engagements internationaux du Royaume.



Dans ce contexte, la chercheuse a souligné que le Maroc agit de manière sérieuse en vue de permettre à ces femmes migrantes de relever les différents défis auxquels elles font face, notamment sur le plan socio-économique.



Cette cérémonie de signature de publications, tenue peu avant le lancement officiel du Forum des femmes créatrices de théâtre, a été ponctuée par la présentation de deux ouvrages publiés par l'Académie Toubkal, à savoir "Femme et migration", coordonné par les chercheurs Habiba Terkaoui, Rachid Chehmi et Abdelmajid Amrigh, en sus de la 2ème édition de la revue Toubkal, consacrée à "La crise de l'eau au Maroc: gouvernance et gestion"