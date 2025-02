Sambo etTai Jitsu en fête : La FRMSTJ honore ses champions

La Fédération Royale marocaine de sambo et tai jitsu (FRMSTJ) a organisé, dimanche à Casablanca, une cérémonie en l’honneur des champions marocains qui se sont illustrés lors des compétitions continentales et internationales en 2024.



Lors de cette réception, marquée par la présence notamment du directeur des sports au ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports et du représentant du Comité national olympique marocain, le président de la FRMSTJ, Dalil Skalli, a félicité les champions et championnes marocains qui ont été à la hauteur des aspirations et honoré le sambo marocain lors des différentes compétitions continentales et internationales.



Les champions marocains, Saifeddine Ahani, médaillé d’argent au championnat du monde juniors (octobre 2023) et Mustapha Meknaj, médaillé de bronze au championnat du monde seniors de sambo organisé en Arménie et au Kirghizstan (novembre 2023) ont été célébrés lors de cette cérémonie, ainsi que Badreddine Diani et Youssef Faout, médaillés de bronze aux jeux de SportAccord.



Les champions marocains qui ont remporté cinq médailles d'or et une d'argent aux Jeux africains organisés à Accra, au Ghana, ainsi qu’au Championnat d'Afrique de sambo organisé au Caire, remporté pour la 17e fois par le Maroc, ont également été mis à l’honneur.



L'équipe nationale, médaillée d'argent au Championnat du monde de beach sambo organisé à Aïn Diab à Casablanca, a également été honorée, ainsi que le champion Badreddine Diani, qui a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des moins de 79 kg, au Championnat du monde de sambo seniors organisé à Astana, au Kazakhstan, en novembre 2024.



Au terme de cette cérémonie, des prix ont été décernés aux champions marocains en reconnaissance de leurs efforts pour honorer les couleurs nationales.