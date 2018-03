Salafin boucle l’année 2017 sur une note positive

La société Salafin a bouclé l’exercice 2017 sur une note positive a indiqué le top management de la filiale du Groupe BMCE Bank, lors d’une réunion d’information tenue récemment au siège de l’entreprise à Casablanca.

Acteur majeur dans le domaine du crédit à la consommation, l’entreprise a « globalement terminé l’année sur une note positive puisque nous avons un résultat en progression », s’est réjoui Aziz Cherkaoui, président du Directoire de Salafin.

De l’analyse des indicateurs de performance, il ressort en effet que Salafin a maintenu sa capacité bénéficiaire à l’issue de l’exercice écoulé.

En détail, à fin décembre 2017, l’encours sain global de Salafin a progressé de 6% par rapport à 2016, s’établissant à 2.559 MDH de dirhams. Il s’était élevé à 2.415 MDH en 2016 et 2.359 MDH en 2016.

Soulignons qu’au cours de cette rencontre, le top management a indiqué que les encours « Prêts affectés » ont contribué à hauteur de 45% dans l’encours global, ce qui traduit une stabilité par rapport à 2016. De leur côté, les « Prêts non affectés » ont représenté 55% dans l’encours global.

Commentant l’évolution des encours dans les deux cas, les dirigeants de l’entreprise ont observé une stabilité par rapport à l’année 2016.

Citant des chiffres de l’APSF, le top management a indiqué qu’à fin décembre 2017, l’encours sain global des sociétés de crédit à la consommation s’est amélioré de 7% par rapport à 2016. Il s’est établi à plus de 43,5 milliards de dirhams.

Comme l’a fait observer l’APSF, la production globale des sociétés de crédit à la consommation a enregistré une hausse de 6% à fin décembre 2017, par rapport à la même période de l’exercice précédent, pour s’établir à 15,4 milliards de dirhams.

A propos justement de production, il est à souligner que l’activité de Salafin a été marquée par une production en hausse de 6,5% à 1.247 MDH à fin décembre 2017 avec un TCAM de 2,9%. Elle s’était établie à 1170 MDH en 2017, contre un peu plus d’amélioration en 2016 et 1178 MDH en 2016.

A noter que l’analyse des revenus globaux a fait ressortir une progression de 3,2% à 388 MDH avec un TCAM de 4,1%, contre 376 MDH en 2016 et 358 MDH en 2015. Avec une contribution de 31,6% des activités de service bancaire et non bancaire dans les revenus globaux.

Signalons aussi que le bilan total a été moins important que l’année précédente, en ce sens qu’il est ressorti à 3.311 MDH. Ce qui correspond à une baisse de 5,4% avec un TCAM de -0,8%. Pour rappel, il s’était chiffré à 3.503 MDH en 2016 contre 3.364MDH une année plus tôt.

De son côté, le produit net bancaire (PNB) a progressé de 2,9% par rapport à l’année 2016 pour s’établir à 382 MDH, porté par les marges d’intérêt sur opérations de crédit qui ont progressé de 11,7% à 129,3 MDH. Celles-ci étant liées à l’accroissement de près de 4,1% des produits d’intérêt et à la réduction du coût de refinancement avec -10,8%.

Egalement porté par les marges sur commissions qui ont connu une hausse de 4,1%, le PNB s’établissait à 371 MDH en 2016, contre 355 MDH une année plus tôt.

Notons que l’exercice 2017 s’est soldé par un résultat net en hausse de 1,2% par rapport à 2016, correspondant à 140,2 MDH, contre 139 MDH en 2016 et 125 MDH l’année d’avant.

« Avec un niveau de fonds propres de 644 MDH, Salafin affiche une rentabilité financière élevée de 21,75% et un ratio de solvabilité de 18,22%, gage de solidité financière de la société », a relevé Aziz Cherkaoui.

Si les fonds propres sont restés stables par à rapport à l’année2016, on retiendra que les revenus ont progressé de 3,2% pour s’établir à 388 MDH.

Pour sa part, le coefficient d’exploitation s’est amélioré au titre l’année 2017 de 220 bps, traduisant un recul de 26,4%, contre 28,7% l’année d’avant et 29,2% en 2015.

A noter également que les intervenants ont attiré l’attention de l’assistance sur la performance satisfaisante réalisée par l’entreprise en Bourse au cours de l’année écoulée, avec une hausse de +7,8% bien meilleure que l’indice des sociétés de financement qui affiche un accroissement de 6,3% et de la performance du MASI qui atteint une évolution de 7,13%.

Soulignons enfin que le Directoire de Salafin propose à l’AGO de distribuer un dividende de 58,5 dirhams par action, soit un total de 140.078.075 dirhams.