La Banque Populaire lance une carte Visa Infinite co-brandée avec Royal Air Maroc

Vendredi 15 Août 2025

La Banque Populaire a annoncé le lancement d’une carte bancaire haut de gamme Visa Infinite co-brandée avec Royal Air Maroc (RAM), fruit d’un partenariat stratégique entre les deux institutions marocaines de référence.

Cette nouvelle carte a été conçue pour accompagner et récompenser les clients voyageurs à chaque étape de leur parcours, au Maroc comme à l’international, indique la Banque Populaire dans un communiqué.

Alliant l’expertise bancaire de la Banque Populaire et le savoir-faire aérien de Royal Air Maroc, cette carte vise à proposer une offre différenciante valorisant la fidélité et répondant aux attentes d’une clientèle exigeante, fait savoir la même source.

Elle permet de cumuler automatiquement des Miles Primes du programme Safar Flyer à chaque transaction, selon un barème avantageux applicable aussi bien aux dépenses locales qu’aux paiements à l’étranger. Un bonus de bienvenue est octroyé lors de l’activation, rapporte la MAP.

Au-delà du programme de fidélité, la carte Visa Infinite co-brandée donne accès à un univers de services privilégiés incluant des avantages exclusifs liés au voyage et au quotidien, tels que l’accès à un réseau international de salons d’aéroports, une conciergerie haut de gamme, des prestations hôtelières de luxe et une couverture d’assurance adaptée aux déplacements fréquents.

Des privilèges spécifiques liés aux services de RAM viennent enrichir l’expérience client, notamment les franchises bagages, les accès accélérés, un surclassement annuel et une ligne dédiée.

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’innovation de la Banque Populaire, qui réaffirme, à travers cette initiative, son engagement à développer des solutions premium en phase avec les nouvelles attentes de mobilité et de confort de ses clients.

