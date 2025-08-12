Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Casablanca accueille la première édition de l’Agro Export Day 2025 en novembre

Vendredi 15 Août 2025

Casablanca accueille la première édition de l’Agro Export Day 2025 en novembre
Autres articles
La première édition de l’Agro Export Day, un rendez-vous international dédié à la promotion des exportations agroalimentaires marocaines, se tiendra en novembre prochain à Casablanca, sous le thème "Made in Morocco, Desired Worldwide : Exporter la qualité agroalimentaire marocaine".

Organisé par la Fédération nationale de l’agroalimentaire (FENAGRI), cet événement vise à positionner le Maroc comme un hub agro-exportateur de référence, notamment entre l’Afrique, l’Europe et le Moyen-Orient, et à promouvoir la qualité des produits du Royaume sous le label Made in Morocco, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Au programme figurent des échanges de haut niveau, des panels thématiques, des rencontres B2B ciblées et une zone d’exposition consacrée aux produits phares de l’industrie agroalimentaire nationale, fait savoir la même source.

Deux séquences rythmeront la matinée, la première portera sur les tendances internationales de consommation et les produits marocains les plus porteurs à l’export, tandis que la seconde abordera les enjeux de durabilité, de traçabilité, d’innovation et de certification.
L’après-midi sera réservé aux rendez-vous d’affaires entre producteurs marocains et acheteurs étrangers.

A travers cette initiative, la FENAGRI réaffirme son rôle de chef de file dans la valorisation des filières agroindustrielles locales et l’accompagnement stratégique des entreprises vers des marchés plus exigeants et porteurs.
 

Libé

Lu 126 fois

Tags : Agro Export Day 2025, Casablanca, novembre 2025, première édition

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

https://etudiantafricain.com/
Inscription à la newsletter
LES + LUS DE LA SEMAINE

Hausse des prix de la viande et des huiles végétales à l’échelle mondiale

09/08/2025 - Alain Bouithy

OPCVM : 68% de l’actif net global géré par cinq sociétés de gestion

09/08/2025 - Libé

Finance publique : Le déficit budgétaire s’accentue à fin juillet 2025

13/08/2025 - Alain Bouithy

Laâyoune-Sakia El Hamra: Plus de 1.700 entreprises créées à fin mai

13/08/2025 - Libé