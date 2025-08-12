Augmenter la taille du texte
Mercredi 13 Août 2025

Laâyoune-Sakia El Hamra: Plus de 1.700 entreprises créées à fin mai
Le nombre d'entreprises créées dans la région Laâyoune-Sakia El Hamra s'est établi à 1.734 unités à fin mai 2025, selon l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (846) et physiques (897), précise l'OMPIC dans le Tableau de bord général de son baromètre de la création des entreprises.
Ainsi, la ville de Laâyoune arrive en tête avec 1.674 nouvelles entreprises, suivie d'Es-Semara (51) et Boujdour (18).

Par secteur d'activité, le commerce s'accapare la part du lion avec 43,19% des entreprises créées, suivi des transports (14,70 %), des services divers (13,52%), du bâtiment et travaux publics (BTP) et activités immobilières (11,70 %), des industries (8,93%), des hôtels et restaurants (3,14%), de l'agriculture et la pêche (3,14%), du secteur des TIC (1,28%), et des activités financières (0,40%).

Par forme juridique, 72,6% des entreprises créées sont des sociétés à responsabilité limitée à associé unique (SARL-AU), suivies des sociétés à responsabilité limitée (27,2%), et 0,2% pour les autres formes.

Au niveau national, 48.862 entreprises ont été créées à fin mai 2025, dont 34.620 personnes morales et 14.242 personnes physiques.

Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 15.229 entreprises créées à fin mai dernier, devant Tanger-Tétouan-Al Hoceima (6.231), Rabat-Salé-Kénitra (6.177), Marrakech-Safi (5.490), Fès-Meknès (3.410), Souss-Massa (3.315), l’Oriental (2.874), Dakhla-Oued Eddahab (1.724), Béni Mellal-Khénifra (1.220), Drâa-Tafilalet (1.099), et Guelmim-Oued Noun (358).

