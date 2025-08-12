Artisanat : Les exportations en hausse de 14% à fin juillet 2025

Les exportations des produits de l'artisanat ont atteint plus de 737 millions de dirhams (MDH) à fin juillet, soit une hausse de 14% en glissement annuel, selon le Secrétariat d'Etat chargé de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire.



Au cours du mois de juillet, la performance des produits de l'artisanat a été remarquable, avec un taux de croissance de 34% comparativement à juillet 2024, fait savoir le Secrétariat d'Etat dans un communiqué.



Dans le détail, les articles en "Poterie & Pierre" dominent les exportations en participant à hauteur de 33% dans le chiffre d'affaires (CA) global à l'export, leurs ventes ayant progressé de 7%, précise la même source.



Le "Tapis" a maintenu sa position de deuxième produit exporté avec une part de 18%, position qu'il a toutefois partagée avec "les Vêtements Traditionnels", dont les exportations ont plus que doublé par rapport à la même période de 2024.

En troisième position, on retrouve les produits de "Vannerie" et ceux de la catégorie "Divers", avec une part de 8% chacun, rapporte la MAP.



S'agissant des marchés de destination, la Turquie enregistre une progression spectaculaire. En effet, entre janvier et juillet 2025, les exportations vers ce pays ont crû 53 fois par rapport à janvier-juillet 2024, sa part dans les exportations globales passant de 0,2% à 7%, relève le communiqué.



Parallèlement, les Etats-Unis ont renforcé leur position en s'accaparant la moitié des exportations d'artisanat marocain grâce à une évolution de 32%. Cette progression s'est faite au détriment du marché européen dont la part a fléchi à 30%.



Dans le même sens, le marché français a vu sa part diminuer de 5 points pour atteindre 11%, suite à une régression de 26% par rapport à la même période en 2024.



Du côté des pôles exportateurs, la ville de Marrakech a conservé son leadership en participant à hauteur de 42% dans les exportations globales, avec une évolution de 13% en glissement annuel. La ville de Casablanca a maintenu quant à elle sa deuxième position grâce à une part de 32%.



De son côté, Fès s'est particulièrement démarquée en enregistrant un taux de croissance de 47%, ce qui lui a permis d'augmenter sa part dans le CA à l'export de 4 points pour atteindre 16%. Enfin, Tanger a réalisé une part de 7% de l'ensemble des exportations.