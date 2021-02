Sacre continental pour le championnat national

Mission pleinement accomplie pour le Onze marocain des joueurs locaux qui a pu décrocher pour la deuxième fois de suite le graal continental au terme de la sixième édition du Championnat d’Afrique des nations (CHAN) qui s’est déroulée au Cameroun. Une consécration amplement méritée pour l’EN après avoir disposé en finale, dimanche au stade Ahmadou Ahidjo, de la sélection malienne sur le score de deux buts à zéro. Une victoire qui a pris du temps avant de se dessiner devant un adversaire qui a défendu à outrance durant tout le tournoi, n’ayant encaissé qu’un but en cinq matches. Face au Onze marocain, le compte a été double, ce qui est tout à l’honneur des joueurs de la Botola qui ont honoré leur standing de favori jusqu’au bout. Pourtant, ce n’était pas évident face à une équipe malienne, bien appliquée et développant un jeu où le danger se créait par intermittence. Ce qui a obligé l’équipe marocaine à se montrer prudente de peur de se faire coiffer au poteau sur l’une des actions maliennes. Et il y en avait quelques-unes,mais il y avait dans les bois un Anas Zniti des grands jours pour veiller au grain, ce qui lui a valu, d’ailleurs, le titre de meilleur joueur du match rejoignant ainsi ses partenaires Soufiane Rahimi (3 fois), Mohamed Ali Bamammer et AbdelkrimBaadi, distingués lors des précédentes sorties. Concentrés à fond et avec un Abdelilah Hafidi au jeu clairvoyant et surtout porté vers l’avant, les hommes de HoucineAmmouta ont cherché à trouver la faille au sein d’une arrière garde qui a tenu le coup jusqu’à la 69ème minute, lorsque sur un corner, le Gadiri Soufiane Bouftini a débloqué la situation en inscrivant son deuxième but lors de ce CHAN. Une ouverture du score qui a fait beaucoup de bien aux internationaux marocains qui n’ont pas lâché le morceau, parvenant une fois encore sur une balle arrêtée à doubler la mise à la 79ème minute par l’intermédiaire d’Ayoub El Kaabi qui a joué terriblement de malchance, après avoir vendangé bon nombre d’occasions au cours des matches de la phase de poules et des deux tours qui ont suivi. Le buteur de la précédente édition s’est rattrapé de la plus belle des manières, car sa réalisation a sonné le glas dans le camp adverse qui a compris que les carottes étaient cuites. A l’issue de cette finale,sachant que la troisième place est revenue à la Guinée au détriment du Cameroun (2-0), le sélectionneur national, Houcine Ammouta, a tenu en premier lieu à dédier ce trophée à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, avant de féliciter dans une déclaration relayée par le site officiel de la Confédération africaine de football, cafonline.com son adversaire du jour, précisant que «nous sommes venus ici avec une équipe remodelée à 65% et un nouveau staff.Ils'agissait donc d'écrire notre histoire et gagner pour nous-mêmes ». Et d’ajouter que «la finale d'aujourd'hui a été difficile mais nous avons fait l'essentiel, à savoir gagner et je crois que nous méritons la victoire et le trophée». Quant au sélectionneur malien, Nouhoum Diané, il a affirmé que « nous sommes venus pour remporter notre premier trophée mais nous avons affronté une très bonne équipe marocaine, je crois qu'ils étaient la meilleure équipe du tournoi. Le match d'aujourd'hui s'est décidé sur de petits détails, je tiens à féliciter l'entraîneur Houcine Ammouta. Nous rentrons chez nous et continuons à travailler pour un meilleur futur ». Une consécration haut la main, la deuxième sur quatre participations au CHAN qui, en 2022, aura comme terre d’accueil l’Algérie. Un rendez-vous qui doit être préparé dès à présent avec comme objectif la préservation du titre. Pour ce faire,seuls les meilleurs joueurs et les aguerris de la Botola devront être sélectionnés, le critère de l’âge doit être mis au placard. Les jeunes ont leurs compétitions respectives, les éliminatoires des JO pour les U23 et la CAN des juniors pour les U20. Le CHAN, c’est pour les locaux tout court.