SNUD : Lancement samedi à Rabat du “Village de l'égalité”

Le Système des Nations unies pour le développement (SNUD) au Maroc organise, samedi 23 novembre, un événement ouvert au grand public intitulé "Le Village de l’égalité", à l’occasion de la 33ème campagne onusienne des "16 jours d’activisme contre les violences fondées sur le genre".



Organisée de 10h à 18h au Parc Hassan II à Rabat, cette rencontre de sensibilisation et de plaidoyer s’inscrit dans le cadre de l’engagement mondial visant à mettre fin aux violences fondées sur le genre, indique-t-on dans un communiqué.

Il s'agit d'amplifier toutes les voix et de mobiliser tous les acteurs de la société autour de la prévention, de la sensibilisation et de la prise en charge des survivantes, souligne la même source.



"Le Village de l’égalité incarne l’engagement collectif à mettre fin aux violences fondées sur le genre. En unissant nos forces, nous affirmons que chaque femme, chaque fille mérite de vivre sans peur, dans la dignité et le respect", a indiqué, à cette occasion, la coordonnatrice résidence du SNUD, Nathalie Fustier.



Cet évènement rassemblera une pléiade d’acteurs engagés dans la lutte contre les violences fondées sur le genre. Institutions publiques, organisations de la société civile, agences des Nations unies, médias et citoyens seront présents pour informer, sensibiliser et mobiliser autour de cette violation grave des droits humains des femmes. Tout au long de la journée, le public pourra découvrir des stands animés qui offriront une occasion unique de s’informer sur les services d’écoute, d’accompagnement et de protection offerts aux survivantes conformément aux dispositions de la loi n° 103.13 ainsi que les initiatives en cours.



Des ateliers éducatifs seront proposés pour sensibiliser à la diversité des formes de violences fondées sur le genre et aux moyens d’y faire face. En parallèle, des performances culturelles et artistiques mettront en lumière les droits des femmes et dénonceront les violences, en plus d'animations sportives symbolisant la résilience qui viendront enrichir cette journée, et qui offriront un cadre ludique et inclusif pour promouvoir les valeurs d’égalité.