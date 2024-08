SM le Roi félicite le Président de la République du Tchad à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République du Tchad, Chef de l’État, Mahamat Idriss Deby Itno, à l’occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses vœux les plus chaleureux pour le bonheur personnel de M. Deby Itno et pour le bien-être et la prospérité du peuple tchadien, faisant part de toute la considération qu'Il porte aux liens profonds de fraternité et de solidarité qui unissent les deux peuples et les deux pays.



"Aussi, Je Me réjouis à la perspective de poursuivre le travail concerté avec Votre Excellence en vue de renforcer l'étroite coopération maroco-tchadienne, au service de la prospérité partagée et du développement de notre Contient", affirme SM le Roi.