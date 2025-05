Tenue à Dakhla de la 2ème édition du Colloque sur la pédagogie de la culture hassanie

Les travaux de la deuxième édition du Colloque scientifique sur la pédagogie de la culture hassanie se sont ouverts, lundi à Dakhla, à l’initiative de l’équipe de recherche et de formation sur le patrimoine et la culture du Sahara, relevant du Centre régional des métiers de l’éducation et de la formation (CRMEF) de la région de Dakhla-Oued Eddahab.



Organisé en partenariat avec l’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, ce colloque s’inscrit dans la continuité des efforts académiques visant à renforcer la place du dialecte hassani dans les pratiques pédagogiques et à développer une réflexion collective autour de ses modalités de transcription et d’intégration dans le système éducatif.



Dans son allocution d’ouverture, le directeur du CRMEF de Dakhla-Oued Eddahab et coordinateur du colloque, Mohamed Oubit, a souligné que cette rencontre constitue une plateforme propice à l’élaboration d’un cadre méthodologique pour la transcription du dialecte hassani, à travers des approches collectives et une vision pédagogique structurée.



M. Oubit a, dans ce sens, indiqué que la transcription du dialecte hassani nécessite une réflexion continue et un échange entre les acteurs concernés, en prenant en compte les dimensions institutionnelles et culturelles.



Dans une déclaration à la MAP, Naama Cherif, cadre au CRMEF et membre de l’équipe de recherche, a noté que cette rencontre ambitionne de valoriser les efforts scientifiques relatifs à la transcription du dialecte hassani selon des règles unifiées, à travers la participation d’une pléiade de chercheurs marocains et mauritaniens.



De son côté, le chercheur mauritanien Mohamed Omar Sidi Mohamed, spécialiste du patrimoine hassani et amazigh, a mis l’accent sur l’importance de cette rencontre afin d’asseoir les bases d’une transcription unifiée du dialecte hassani, mettant en exergue les expressions figées puisées dans le dialecte hassani.



La première journée du colloque a été marquée par plusieurs interventions abordant le dialecte hassani dans les volets socio-linguistique, pédagogique et culturel, ainsi que par la présentation d’ouvrages académiques consacrés à l’expression hassanie.



Les travaux de cette deuxième édition se sont poursuivis mardi avec l’organisation d’ateliers pratiques, en vue de bâtir une approche pédagogique structurée garantissant l’intégration du dialecte hassani dans les programmes scolaires, en prenant en considération les spécificités culturelles des provinces du Sud du Royaume.