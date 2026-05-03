Libération

SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, nomme SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des FAR


Libé
Dimanche 3 Mai 2026

SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, nomme SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des FAR
Autres articles
Voici un communiqué du Cabinet Royal :

"Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a assuré lorsqu’Il était Prince Héritier la coordination des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, depuis 1985, date de Sa nomination à ce poste par Son Auguste Père, feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu ait son âme en Sa sainte miséricorde.
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, a bien voulu nommer, ce jour, Son Altesse Royale le Prince Héritier Moulay El Hassan Coordinateur des Bureaux et Services de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Les Forces Armées Royales se basent, dans l’accomplissement de leur devoir national et de leurs missions humanitaires et sociales, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu Le préserve, sur un ensemble de nobles valeurs, notamment celles de compétence et de discipline, de droiture et d’engagement, de patriotisme sincère, et de sens élevé de responsabilité dont s’imprègnent leurs différentes composantes et ce, en demeurant constamment attachées et fidèles à leur devise éternelle : Dieu, la Patrie, le Roi".


Lu 114 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS